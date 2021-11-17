Лидеру "антивакцинаторов" Стахиву не смогли выбрать меру пресечения: он не пришел в суд

Галицкий райсуд Львова не смог избрать меру пресечения для антивакцинатора Остапа Стахива, которому инкриминируют захват власти, поскольку тот не явился на заседание.

Источник: помощник судьи Олега Юркива, который должен был избирать меру пресечения, Диана Кузьма в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Кузьмы: "Меру пресечения не избрали, поскольку Стахив не явился в заседание, а мера пресечения обязательно рассматривается при участии лица. Поскольку Стахив не задержан, он должен был сам прийти по повестке. Он не явился, поэтому была совещательная комната, и было принято решение о задержании. С сегодняшнего дня правоохранители имеют право на задержание и повод".

Детали: По ее словам, адвокаты Стахива были в суде.

Отсутствие своего подзащитного они объяснили тем, что он болен и находится в больнице на лечении.

Но документы, которые они предоставили, не были должным образом заверены, поэтому суд не мог их принять во внимание.

Заседание суда перенесено на 18 ноября.

Что было раньше: Служба безопасности Украины сообщила о подозрении лидеру "антивакцинаторов" Остапу Стахиву и заблокировала их всеукраинскую сеть.

О том, кто такой Стахив и других антивакцинаторах читайте "Намордник оставьте Биллу Гейтсу. Как работает антиковидное движение в Украине"

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