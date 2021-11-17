Разумков заявляє про тиск на своїх однодумців за вказівкою з офісу Зеленського

Колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков переконаний, що нардепам, які вступили в його міжфракційне об'єднання "Розумна політика", у парламенті погрожують наслідками за вказівкою з Офісу президента.

Джерело: Разумков на брифінгу з представниками свого міжфракційного об'єднання

Пряма мова: "З учорашнього дня у стінах Верховної Ради вже офіційно почало працювати міжфракційне об'єднання "Розумна політика". Я хотів би подякувати всім колегам за те, що, не дивлячись ні на що, на той тиск, на ті перемовини, уговори, які лунали багато тижнів, вони все ж таки свої внутрішні принципи, свою мораль і своє розуміння, куди повинна рухатися держава, змогли відстояти. (...)

Партію створювати будемо. Я сподіваюся, що в ній буде достатньо людей, які готові боротися з труднощами – у тому числі і зі свавіллям з боку керівництва фракції ("Слуга народу" – ред.). Я розумію, що це завдання вони отримали з Офісу президента і його виконують, але коли починають порушувати закон – ми будемо боротися".

Деталі: Разумков заявив, що ключовими принципами членів "Розумна політика" є компетентність і порядність, а їхня мета – більш ефективна робота в парламенті.

Він планує розширювати команду не лише в парламенті, а й за його межами. Але запевнив, що в нього немає бажання "відкушувати" шматки коаліції чи "бюджетного пирога".

Коментуючи слова лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про те, що до МФО Разумкова може увійти і до 200 "слуг народу", і навіть він сам може подати заяву, колишній голова ВР відповів: "Ми розглянемо, але я не впевнений, що він буде відповідати тим принципам, про які ми сьогодні говорили. Подивимося… Але тут треба буде в чергу ставати".

Відмову Володимира Кабаченка з "Батьківщини" від наміру вступити в об’єднання Разумков прокоменутвав цитатою з пісні: "Люди – як кораблі: хтось не доплив, бо йому допомогли". На його думку, був тиск і з Офісу президента, і з фракції "Батьківщина".

Але Разумков вірить, що його однодумці не розійдуться: "Такого подарунка їм ніхто робити не буде".

З приводу тиску він також сказав: "Люди проходили це вже не раз. Це перший раз лише страшно, а потім звикаєш, а потім навіть смішно стає".

Пряма мова: "Якщо ми говоримо про тиск, є народні депутати, яких уже сьогодні намагаються позбавити можливості виконувати їхні функції – я зараз не кажу навіть про мандат, це окрема історія,просто люди злякалися, зрозумівши чим це для них завершиться - поки що це питання знято з порядку денного.

Навіть читати закони наші колеги з монобільшості не вміють, коли спочатку виключають народних депутатів із фракції, а потім кажуть: ми їх будемо якось відкликати з комітетів.

Коли опускаються до таких речей, які поза межами людської гідності, розповідаючи, що ми будемо звільняти твоїх родичів, будемо робити ще якісь речі, які неприпустимі не лише в політиці, але й у нормальному суспільстві (…).

Кожен народний депутат – це людина, за яку голосували. Хтось розповідає сьогодні, що "всіх вас знайшли на помийці", – це не так… Не варто так відноситися. Може вийти так, що одного ранку ти встанеш, а в тебе й фракції вже немає, якщо ти так відносишся до людей і в стінах парламенту, і на вулиці".

Передісторія:

7 жовтня народні депутати 284 голосами відкликали Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

16 листопада у Верховній Раді оголосили про створення міжфракційного депутатського об'єднання "Розумна політика", керівником якої став Дмитро Разумков. Об’єднання мало налічувати 24 нардепи, але ще до оголошення Володимир Кабаченко передумав долучатися до МФО.

Дмитро Разумков висловив сподівання, що більшість членів створеного ним міжфракційного депутатського об'єднання "Розумна політика" надалі приєднається до створення його політичної партії.

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