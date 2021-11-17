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Разумков заявляє про тиск на своїх однодумців за вказівкою з офісу Зеленського

Середа, 17 листопада 2021, 14:50
Разумков заявляє про тиск на своїх однодумців за вказівкою з офісу Зеленського
Дмитро Разумков, фото Дмитра Ларіна, УП

Колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков переконаний, що нардепам, які вступили в його міжфракційне об'єднання "Розумна політика", у парламенті погрожують наслідками за вказівкою з Офісу президента. 

Джерело: Разумков на брифінгу з представниками свого міжфракційного об'єднання 

Пряма мова: "З учорашнього дня у стінах Верховної Ради вже офіційно почало працювати міжфракційне об'єднання "Розумна політика". Я хотів би подякувати всім колегам за те, що, не дивлячись ні на що, на той тиск, на ті перемовини, уговори, які лунали багато тижнів, вони все ж таки свої внутрішні принципи, свою мораль і своє розуміння, куди повинна рухатися держава, змогли відстояти. (...)

Партію створювати будемо. Я сподіваюся, що в ній буде достатньо людей, які готові боротися з труднощами – у тому числі і зі свавіллям з боку керівництва фракції ("Слуга народу" – ред.). Я розумію, що це завдання вони отримали з Офісу президента і його виконують, але коли починають порушувати закон – ми будемо боротися". 

Деталі: Разумков заявив, що ключовими принципами членів "Розумна політика" є компетентність і порядність, а їхня мета – більш ефективна робота в парламенті.  

Він планує розширювати команду не лише в парламенті, а й за його межами. Але запевнив, що в нього немає бажання "відкушувати" шматки коаліції чи "бюджетного пирога". 

Коментуючи слова лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про те, що до МФО Разумкова може увійти і до 200 "слуг народу", і навіть він сам може подати заяву, колишній голова ВР відповів: "Ми розглянемо, але я не впевнений, що він буде відповідати тим принципам, про які ми сьогодні говорили. Подивимося… Але тут треба буде в чергу ставати". 

Відмову Володимира Кабаченка з "Батьківщини" від наміру вступити в об’єднання Разумков прокоменутвав цитатою з пісні: "Люди – як кораблі: хтось не доплив, бо йому допомогли". На його думку, був тиск і з Офісу президента, і з фракції "Батьківщина".

Але Разумков вірить, що його однодумці не розійдуться: "Такого подарунка їм ніхто робити не буде". 

З приводу тиску він також сказав: "Люди проходили це вже не раз. Це перший раз лише страшно, а потім звикаєш, а потім навіть смішно стає". 

Пряма мова: "Якщо ми говоримо про тиск, є народні депутати, яких уже сьогодні намагаються позбавити можливості виконувати їхні функції – я зараз не кажу навіть про мандат, це окрема історія,просто люди злякалися, зрозумівши чим це для них завершиться - поки що це  питання знято з порядку денного.

Навіть читати закони наші колеги з монобільшості не вміють, коли спочатку виключають народних депутатів із фракції, а потім кажуть: ми їх будемо якось відкликати з комітетів.

Коли опускаються до таких речей, які поза межами людської гідності, розповідаючи, що ми будемо звільняти твоїх родичів, будемо робити ще якісь речі, які неприпустимі не лише в політиці, але й у нормальному суспільстві (…). 

Кожен народний депутат – це людина, за яку голосували. Хтось розповідає сьогодні, що "всіх вас знайшли на помийці", – це не так… Не варто так відноситися. Може вийти так, що одного ранку ти встанеш, а в тебе й фракції вже немає, якщо ти так відносишся до людей і в стінах парламенту, і на вулиці".

Передісторія: 

  • 7 жовтня народні депутати 284 голосами відкликали Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
  • 16 листопада у Верховній Раді оголосили про створення міжфракційного депутатського об'єднання "Розумна політика", керівником якої став Дмитро Разумков. Об’єднання мало налічувати 24 нардепи, але ще до оголошення Володимир Кабаченко передумав долучатися до МФО. 
  • Дмитро Разумков висловив сподівання, що більшість членів створеного ним міжфракційного депутатського об'єднання "Розумна політика" надалі приєднається до створення його політичної партії.

Знати більше: Без права на чат. Чому посварились Зеленський і Разумков

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Разумков ДмитроВерховна РадаСлуга народуОфіс президента
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