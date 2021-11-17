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Разумков заявляет о давлении на своих единомышленников по указке из офиса Зеленского

Среда, 17 ноября 2021, 14:50
Разумков заявляет о давлении на своих единомышленников по указке из офиса Зеленского
Дмитрий Разумков, фото Дмитрия Ларина, УП

Бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков убежден, что нардепам, которые вступили в его межфракционное объединение "Разумная политика", в парламенте угрожают последствиями по указанию из Офиса президента.

Источник: Разумков на брифинге с представителями своего межфракционного объединения

Прямая речь: "Со вчерашнего дня в стенах Верховной Рады уже официально заработало межфракционное объединение "Разумная политика". Я хотел бы поблагодарить всех коллег за то, что, несмотря ни на что, на то давление, на переговоры, уговоры, которые звучали много недель, они все же свои внутренние принципы, свою мораль и свое понимание, куда должно двигаться государство, смогли отстоять (...)

Партию создавать будем. Я надеюсь, что в ней будет достаточно людей, которые готовы бороться с трудностями – в том числе и с произволом со стороны руководства фракции ("Слуга народа" – ред.). Я понимаю, что эту задачу они получили из Офиса президента и ее выполняют, но когда начинают нарушать закон, мы будем бороться".

Детали: Разумков заявил, что ключевыми принципами членов "Разумная политика" являются компетентность и порядочность, а их цель – более эффективная работа в парламенте.

Он планирует расширять команду не только в парламенте, но и за его пределами. Но заверил, что у него нет желания "откусывать" куски коалиции или "бюджетного пирога".

Комментируя слова лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о том, что в МФО Разумкова может войти и до 200 "слуг народа", и даже он сам может подать заявление, бывший глава ВР ответил: "Мы рассмотрим, но я не уверен, что он будет соответствовать тем принципам, о которых мы сегодня говорили. Посмотрим… Но здесь нужно будет в очередь становиться".

Отказ Владимира Кабаченко из "Батькивщины" от намерения вступить в объединение Разумков прокомментировал цитатой из песни: "Люди – как корабли: кто-то не доплыл, потому что ему помогли". По его мнению, было давление и из Офиса президента, и из фракции "Батькивщина".

Но Разумков верит, что его единомышленники не разойдутся: "Такого подарка им никто делать не будет".

По поводу давления он сказал: "Люди проходили это уже не раз. Это первый раз страшно, а потом привыкаешь, а потом даже смешно становится".

Прямая речь: "Если мы говорим о давлении, есть народные депутаты, которых уже сегодня пытаются лишить возможности выполнять их функции – я сейчас не говорю даже о мандате, это отдельная история, просто люди испугались, поняв, чем это для них завершится – пока этот вопрос снят с повестки дня.

Даже читать законы наши коллеги из монобольшинства не умеют, когда сначала исключают народных депутатов из фракции, а потом говорят: мы их будем отозвать из комитетов. 

Когда опускаются до таких вещей, которые вне человеческого достоинства, рассказывая, что мы будем увольнять твоих родственников, будем делать еще какие-то вещи, недопустимые не только в политике, но и в нормальном обществе (…).

Каждый народный депутат – это человек, за которого голосовали. Кто-то рассказывает сегодня, что "всех вас нашли на помойке" – это не так… Не стоит так относиться. Может получиться так, что однажды утром ты встанешь, а у тебя и фракции уже нет, если ты так относишься к людям и в стенах парламента, и на улице".

Предыстория:

  • 7 октября народные депутаты 284 голосами отозвали Дмитрия Разумкова с поста главы Верховной Рады.
  • 16 ноября в Верховной Раде объявили о создании межфракционного депутатского объединения "Разумная политика", руководителем которой стал Дмитрий Разумков. Объединение должно было насчитывать 24 нардепа, но еще до объявления Владимир Кабаченко передумал присоединяться к МФО.
  • Дмитрий Разумков выразил надежду, что большинство членов созданного им межфракционного депутатского объединения "Разумная политика" в дальнейшем присоединится к созданию его политической партии.

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Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Разумков ДмитрийВерховная РадаСлуга народаОфис президента
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