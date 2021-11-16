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В Раді створили об'єднання Разумкова, один нардеп уже передумав у ньому бути

Вівторок, 16 листопада 2021, 14:07
В Раді створили об'єднання Разумкова, один нардеп уже передумав у ньому бути
Фото: Facebook Разумкова

У Верховній Раді створили міжфракційне депутатське об'єднання "Розумна політика", керівником якої став колишній голова парламенту Дмитро Разумков.

Джерело: засідання Верховної Ради, заява Разумкова у Верховній Раді 

Пряма мова віце-спікера Олександра Корнієнка: "Повідомляю про створення у Верховній Раді України 9 скликання міжфракційного депутатського об’єднання "Розумна політика". Головою цього об’єднання обрано депутат України Разумкова Дмитра Олександровича.

Разом з тим повідомляю, що Кабаченко Володимир Вікторив (нардеп від "Батьківщини" - ред.) відкликав свій підпис зі списку народних депутатів, які виявили бажання увійти до даного МФО".   

Деталі: Таким чином об’єднання налічуватиме 24 нардепи. "Українська правда" публікує весь список членів об’єднання Разумкова (включно із Кабаченком, який передумав).

 
Фото: Українська правда

Крім Разумкова у нове МФО увійдуть 21 "слуга народу": Володимир Козак, Василь Мокан, Роман Соха, Неллі Яковлєва, Оксана Дмитрієва, Валерій Божик, Дмитро Микиша, Артем Дмитрук, Ольга Саладуха, Олександр Бакумов, Олег Воронько, Ольга Коваль, Дарія Володіна, Роман Бабій, Михайло Новіков, Аліна Загоруйко, Костянтин Касай, Дмитро Гурін, Михайло Крячко, Євген Петруняк, Іван Юнаков.

Також нещодавно виключена зі "СН" і наразі позафракційна Людмила Буймістей. І депутат від "Батьківщини" – Андрій Ніколаєнко.

Водночас Разумков в кулуарах Ради заявив, що членам його МФО "з різних інституцій пропонували різні варіанти і в тому числі лунали погрози із боку представників фракцій".

Передісторія:

  • 5 листопада стало відомо про бажання колишнього голови Ради створити власне міжфракційне об’єднання, куди доєднаються деякі депутати "Слуги народу", "Батьківщини" та позафракційні.
  • 29 жовтня в керівництві фракції "Слуга народу" сказали, що розглянуть питання позбавлення Разумкова мандата на найближчому з’їзді партії.
  • Останні соціологічні опитування показують суттєве зростання президентського рейтингу Разумкова. Його відставку з посади спікера парламенту підтримало лише 8% українців.
  • Заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець заявив, що депутати, які хочуть вступити в міжфракційне об’єднання Дмитра Разумкова, повинні будуть скласти свої мандати.

Олександр Шумілін, УП

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Теми: Верховна Рада
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