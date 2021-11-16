В Раді створили об'єднання Разумкова, один нардеп уже передумав у ньому бути

У Верховній Раді створили міжфракційне депутатське об'єднання "Розумна політика", керівником якої став колишній голова парламенту Дмитро Разумков.

Джерело: засідання Верховної Ради, заява Разумкова у Верховній Раді

Пряма мова віце-спікера Олександра Корнієнка: "Повідомляю про створення у Верховній Раді України 9 скликання міжфракційного депутатського об’єднання "Розумна політика". Головою цього об’єднання обрано депутат України Разумкова Дмитра Олександровича.

Разом з тим повідомляю, що Кабаченко Володимир Вікторив (нардеп від "Батьківщини" - ред.) відкликав свій підпис зі списку народних депутатів, які виявили бажання увійти до даного МФО".

Деталі: Таким чином об’єднання налічуватиме 24 нардепи. "Українська правда" публікує весь список членів об’єднання Разумкова (включно із Кабаченком, який передумав).

Фото: Українська правда

Крім Разумкова у нове МФО увійдуть 21 "слуга народу": Володимир Козак, Василь Мокан, Роман Соха, Неллі Яковлєва, Оксана Дмитрієва, Валерій Божик, Дмитро Микиша, Артем Дмитрук, Ольга Саладуха, Олександр Бакумов, Олег Воронько, Ольга Коваль, Дарія Володіна, Роман Бабій, Михайло Новіков, Аліна Загоруйко, Костянтин Касай, Дмитро Гурін, Михайло Крячко, Євген Петруняк, Іван Юнаков.

Також нещодавно виключена зі "СН" і наразі позафракційна Людмила Буймістей. І депутат від "Батьківщини" – Андрій Ніколаєнко.

Водночас Разумков в кулуарах Ради заявив, що членам його МФО "з різних інституцій пропонували різні варіанти і в тому числі лунали погрози із боку представників фракцій".

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