Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Підозрюваний у вбивстві колеги патрульний намагався втекти до Росії

Середа, 17 листопада 2021, 16:13
Підозрюваний у вбивстві колеги патрульний намагався втекти до Росії
Затримання підозрюваного. Фото: Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції

Патрульний, який 16 листопада вбив свого колегу на Луганщині, намагався втекти до Росії.

Джерело: facebook-сторінка Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції

Деталі: 24-річний Олександр Фахрудінов, підозрюваний в убивстві, намагався перетнути кордон з Росією. Його затримали на шляху до прикордонного пункту. Мотив злочину наразі встановлюють.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

 
Фото: пресслужба Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції

Що було раніше: 16 листопада зранку на Луганщині знайшли застреленим патрульного поліцейського без табельної зброї. Увечері в поліції повідомили, що підозрюваного затримали - ним виявився колега загиблого.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: вбивствополіціяЛуганська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
вбивство
Вбивство підлітків у Бердянську: окупанти не віддають рідним тіла для поховання
Суд виніс вирок організаторам вбивства Гандзюк: Мангер і Левін отримали по 10 років
Сили оборони перевіряють інформацію про ліквідацію генерала РФ Горячева
Останні новини
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
Усі новини...
Реклама: