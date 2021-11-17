Підозрюваний у вбивстві колеги патрульний намагався втекти до Росії

Патрульний, який 16 листопада вбив свого колегу на Луганщині, намагався втекти до Росії.

Джерело: facebook-сторінка Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції

Деталі: 24-річний Олександр Фахрудінов, підозрюваний в убивстві, намагався перетнути кордон з Росією. Його затримали на шляху до прикордонного пункту. Мотив злочину наразі встановлюють.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Фото: пресслужба Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції

Що було раніше: 16 листопада зранку на Луганщині знайшли застреленим патрульного поліцейського без табельної зброї. Увечері в поліції повідомили, що підозрюваного затримали - ним виявився колега загиблого.