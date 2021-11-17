Подозреваемый в убийстве коллеги патрульный пытался сбежать в Россию
Среда, 17 ноября 2021, 17:13
Патрульный, который 16 ноября убил своего коллегу в Луганской области, пытался бежать в Россию.
Источник: facebook-страница Департамента внутренней безопасности Национальной полиции
Детали: 24-летний Александр Фахрудинов, подозреваемый в убийстве, пытался пересечь границу с Россией. Его задержали по пути в пограничный пункт. Мотив преступления устанавливают.
Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Что было раньше: 16 ноября утром в Луганской области нашли застреленным патрульного полицейского без табельного оружия. Вечером в полиции сообщили, что подозреваемый был задержан - им оказался коллега погибшего.
Украинская правда