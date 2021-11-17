Подозреваемый в убийстве коллеги патрульный пытался сбежать в Россию

Патрульный, который 16 ноября убил своего коллегу в Луганской области, пытался бежать в Россию.

Источник: facebook-страница Департамента внутренней безопасности Национальной полиции

Детали: 24-летний Александр Фахрудинов, подозреваемый в убийстве, пытался пересечь границу с Россией. Его задержали по пути в пограничный пункт. Мотив преступления устанавливают.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції

Что было раньше: 16 ноября утром в Луганской области нашли застреленным патрульного полицейского без табельного оружия. Вечером в полиции сообщили, что подозреваемый был задержан - им оказался коллега погибшего.