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ООН: "ІДІЛ" тепер присутня майже у всіх афганських провінціях

Четвер, 18 листопада 2021, 01:41
Andrew Renneisen/Getty Images

Філія терористичної організації "Ісламська держава" - ISKP - розрослася і тепер присутня "майже  у всіх провінціях" Афганістану.

Джерело: посланник ООН в Афганістані Дебора Лайонс, яку цитує Reuters

Пряма мова: "Колись обмежена декількома провінціями та столицею, ISKP тепер, схоже, присутня майже у всіх провінціях і стає дедалі активнішою".

Деталі: Кількість атак групи збільшилася з 60 у 2020 році до 334 цього року.

За словами Лайонс, "Талібан", який наразі контролює Афганістан, не зміг зупинити зростання ISKP.

Коментарі Лайонс пролунали через кілька годин після того, як угруповання - ідеологічний противник "Талібану" - взяло на себе відповідальність за два вибухи, внаслідок яких загинули щонайменше одна людина і було поранено ще шістьох людей у переважно ​​шиїтському районі Кабула.

Нагадаємо: Американські спецслужби бачать ознаки того, що бойовики "Аль-Каїди" почали повертатися в Афганістан.

Теми: АфганістанООН


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