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ООН: "ИГИЛ" теперь присутствует почти во всех афганских провинциях

Четверг, 18 ноября 2021, 01:41
Andrew Renneisen/Getty Images

Филиал террористической организации "Исламское государство" - ISKP - разросся и теперь присутствует "почти во всех провинциях" Афганистана.

Источник: посланник ООН в Афганистане Дебора Лайонс, которую цитирует Reuters

Прямая речь: "Когда-то ограничена несколькими провинциями и столицей, ISKP теперь, похоже, присутствует почти во всех провинциях и становится все более активной".

Детали: Количество атак группы увеличилось с 60 в 2020 году до 334 в этом году.

По словам Лайонс, "Талибан", контролирующий Афганистан, не смог остановить рост ISKP.

Комментарии Лайонс прозвучали через несколько часов после того, как группировка - идеологический противник "Талибана" - взяла на себя ответственность за два взрыва, в результате которых погибли по меньшей мере один человек и были ранены еще шесть человек в преимущественно шиитском районе Кабула.

Напомним: Американские спецслужбы видят признаки того, что боевики "Аль-Каиды" начали возвращаться в Афганистан.

Темы: АфганистанООН
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