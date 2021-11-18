Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Матеріали Bellingcat вивчатимуть у рамках розслідування – генпрокурорка

Четвер, 18 листопада 2021, 11:28
Ірина Венедіктова. фото УП

Українські слідчі органи вивчать матеріали, викладені у звіті Bellingcat про спецоперацію щодо "вагнерівців", запевнила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Джерело: Венедіктова журналістам у четвер у Києві, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Розслідування є, воно проводиться, які ще допити проводитимуться слідством, думаю, що краще вам запитати безпосередньо в ДБР. Ми досить великий перелік прописали в наших прокурорських вказівках.

Усі матеріали (розслідування), які проводять журналісти, нами завжди ретельно вивчаються, завжди долучаються до справи. Тому – вивчатимуться, долучатимуться".

Деталі: Венедіктова нагадала, що кримінальні провадження щодо "вагнергейту" було відкрито кількома правоохоронними органами. Потім їх об'єднали і передали до ДБР.

За її словами, всі вказівки прокуратури у рамках розслідування були влітку минулого року.

"Що було зроблено, чого не було зроблено, гадаю, зараз некоректно це промовляти - це історія незалежності органу досудового розслідування та можливості прокуратури", - сказала генпрокурорка.

Відповідаючи на питання про те, що особисто вона думає про припущення, які були зроблені в розслідування Bellingcat, Венедіктова сказала: "Я не можу говорити припущеннями та оцінками, я можу говорити встановленими фактами та процесуальними конструкціями, якими ми оперуємо".

Генпрокурорка наголосила, що прокурорів було залучено до розслідування Тимчасової слідчої комісії.

"Я б не хотіла давати оцінки.... давайте дочекаємося якихось результатів", - сказала Венедіктова.

Що передувало: Bellingcat та The Insider оприлюднили першу частину розслідування унікальної операції спецслужб України, під час якої розвідникам вдалося вивезти з Росії десятки найбільш значущих бойовиків ПВК Вагнера, причетних до військових злочинів на Донбасі.

Перша частина розслідування присвячена тому, як українські розвідники вербували бойовиків ПВК Вагнера та отримали з їхніх рук прямі докази їхньої участі у військових злочинах. 

Також з посиланням на слова ексглави Головного управління розвідки Василя Бурби пояснюється, що глава Офісу президента Андрій Єрмак переніс проведення спецоперації щодо "вагнерівців", аби не зірвати домовленості з Росією щодо перемир’я на Донбасі.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк спростував інформацію джерел Bellingcat про те, що Андрій Єрмак міг зірвати спецоперацію українських спецслужб.

Теми: ВагнерОфіс генпрокурора


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Хвиля Covid іде на спад, Дніпропетровська область залишається антилідером

Головні новини п’ятниці та ночі: коронавірус в Україні, президент Болгарії про Крим

фотоКанада і Україна збудують космодром

Двоє загиблих: у Києві на працівників заводу впав багатотонний верстат

Бурба назвав осіб, кому, окрім Зеленського, звітував щодо "вагнерівців"

"Вагнергейт"-ефір: у Зеленського заявили, що "бігати на ТБ за вказівкою олігарха не будуть"

Усі новини...
Вагнер
"Єрмак не може керувати розвідкою": в ОП відреагували на розслідування Bellingcat
У розслідуванні Bellingcat пояснюють, чому Єрмак "переніс" спецоперацію
Bellingcat опублікував нові деталі у справі "вагнерівців"
Останні новини
10:07
Канада дозволила щеплення вакциною Pfizer дітям із 5 років
09:45
"Перебивають Вагнергейт": Железняк прокоментував звинувачення в розтраті коштів "Голосу"
09:15
Данілов обговорив безпеку на кордонах із міністеркою оборони Канади
08:55
Ще 311 тисяч українців щепилися проти Covid, дві третини – другою дозою 
08:22
Хвиля Covid іде на спад, Дніпропетровська область залишається антилідером
08:00
Головні новини п’ятниці та ночі: коронавірус в Україні, президент Болгарії про Крим
07:46
Бойовики не пустили патруль ОБСЄ у Старомихайлівку і погрожували збити безпілотник
07:15
Окупанти 17 разів гатили по позиціях ЗСУ
06:16
Covid у Європі: Україна і Польща – у трійці лідерів за добовою смертністю
05:45
США схвалили бустерні дози Covid-вакцин для всіх дорослих
Усі новини...