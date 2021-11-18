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Матеріали Bellingcat вивчатимуть у рамках розслідування – генпрокурорка

Четвер, 18 листопада 2021, 10:28
Матеріали Bellingcat вивчатимуть у рамках розслідування – генпрокурорка
Ірина Венедіктова. фото УП

Українські слідчі органи вивчать матеріали, викладені у звіті Bellingcat про спецоперацію щодо "вагнерівців", запевнила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Джерело: Венедіктова журналістам у четвер у Києві, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Розслідування є, воно проводиться, які ще допити проводитимуться слідством, думаю, що краще вам запитати безпосередньо в ДБР. Ми досить великий перелік прописали в наших прокурорських вказівках.

Усі матеріали (розслідування), які проводять журналісти, нами завжди ретельно вивчаються, завжди долучаються до справи. Тому – вивчатимуться, долучатимуться".

Деталі: Венедіктова нагадала, що кримінальні провадження щодо "вагнергейту" було відкрито кількома правоохоронними органами. Потім їх об'єднали і передали до ДБР.

За її словами, всі вказівки прокуратури у рамках розслідування були влітку минулого року.

"Що було зроблено, чого не було зроблено, гадаю, зараз некоректно це промовляти - це історія незалежності органу досудового розслідування та можливості прокуратури", - сказала генпрокурорка.

Відповідаючи на питання про те, що особисто вона думає про припущення, які були зроблені в розслідування Bellingcat, Венедіктова сказала: "Я не можу говорити припущеннями та оцінками, я можу говорити встановленими фактами та процесуальними конструкціями, якими ми оперуємо".

Генпрокурорка наголосила, що прокурорів було залучено до розслідування Тимчасової слідчої комісії.

"Я б не хотіла давати оцінки.... давайте дочекаємося якихось результатів", - сказала Венедіктова.

Що передувало: Bellingcat та The Insider оприлюднили першу частину розслідування унікальної операції спецслужб України, під час якої розвідникам вдалося вивезти з Росії десятки найбільш значущих бойовиків ПВК Вагнера, причетних до військових злочинів на Донбасі.

Перша частина розслідування присвячена тому, як українські розвідники вербували бойовиків ПВК Вагнера та отримали з їхніх рук прямі докази їхньої участі у військових злочинах. 

Також з посиланням на слова ексглави Головного управління розвідки Василя Бурби пояснюється, що глава Офісу президента Андрій Єрмак переніс проведення спецоперації щодо "вагнерівців", аби не зірвати домовленості з Росією щодо перемир’я на Донбасі.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк спростував інформацію джерел Bellingcat про те, що Андрій Єрмак міг зірвати спецоперацію українських спецслужб.

"Українська правда" у Threads

Теми: ВагнерОфіс генпрокурора
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