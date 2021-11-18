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Материалы Bellingcat будут изучаться в рамках расследования – генпрокурор

Четверг, 18 ноября 2021, 11:28
Ирина Венедиктова. фото УП

Украинские следственные органы изучат материалы, изложенные в отчёте Bellingcat о спецоперации по "вагнеровцам", заверила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Источник: Венедиктова журналистам в четверг в Киеве, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Расследование есть, оно проводится, какие ещё будут допросы проводиться следствием, думаю, что лучше вам спросить непосредственно в ГБР. Мы достаточно большой перечень прописали в наших прокурорских указаниях.

Все материалы (расследования), которые проводят журналисты, нами всегда тщательно изучается, всегда приобщаются к делу. Поэтому - будут изучаться, будут приобщаться".

Детали: Венедиктова напомнила, что уголовные производства по "вагнергейту" были открыты несколькими правоохранительными органами. Потом эти дела были объединены и были переданы в том числе в ГБР.

По её словам, все указания прокуратуры в рамках расследования были летом прошлого года.

"Что было сделано, чего не было сделано, думаю, сейчас некорректно это проговаривать - это история независимости органа досудебного расследования и возможности прокуратуры", - сказала генпрокурор.

Отвечая на вопрос о том, что лично она думает о допущениях, которые были сделаны в расследование Bellingcat, Венедиктова сказала: "Я не могу говорить допущениями и оценками, я могу говорить установленными фактами и процессуальными конструкциями, которыми мы оперируем".

Генпрокурор подчеркнула, что прокуроры были привлечены к расследованию Временной следственной комиссии.

"Я бы не хотела давать оценки.... давайте дождёмся каких-то результатов", - заключила Венедиктова.

Что предшествовало: Bellingcat и The Insider обнародовали первую часть расследования уникальной операции спецслужб Украины, в ходе которой разведчикам, удалось вывезти из России десятки наиболее значимых боевиков ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям на Донбассе.

Первая часть расследования посвящена тому, как украинские разведчики вербовали боевиков ЧВК Вагнера и получили из их рук прямые доказательства их участия в военных преступлениях.

Также со ссылкой на слова экс-главы Главного управления разведки Василия Бурбы сообщается, что глава Офиса президента Андрей Ермак перенес проведение спецоперации по "вагнеровцам", чтобы не сорвать договоренности с Россией о перемирии на Донбассе.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк опроверг информацию источников Bellingcat о том, что Андрей Ермак мог сорвать спецоперацию украинских спецслужб.

Темы: ВагнерОфис генпрокурора
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