Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Материалы Bellingcat будут изучаться в рамках расследования – генпрокурор

Четверг, 18 ноября 2021, 10:28
Материалы Bellingcat будут изучаться в рамках расследования – генпрокурор
Ирина Венедиктова. фото УП

Украинские следственные органы изучат материалы, изложенные в отчёте Bellingcat о спецоперации по "вагнеровцам", заверила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Источник: Венедиктова журналистам в четверг в Киеве, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Расследование есть, оно проводится, какие ещё будут допросы проводиться следствием, думаю, что лучше вам спросить непосредственно в ГБР. Мы достаточно большой перечень прописали в наших прокурорских указаниях.

Все материалы (расследования), которые проводят журналисты, нами всегда тщательно изучается, всегда приобщаются к делу. Поэтому - будут изучаться, будут приобщаться".

Детали: Венедиктова напомнила, что уголовные производства по "вагнергейту" были открыты несколькими правоохранительными органами. Потом эти дела были объединены и были переданы в том числе в ГБР.

По её словам, все указания прокуратуры в рамках расследования были летом прошлого года.

"Что было сделано, чего не было сделано, думаю, сейчас некорректно это проговаривать - это история независимости органа досудебного расследования и возможности прокуратуры", - сказала генпрокурор.

Отвечая на вопрос о том, что лично она думает о допущениях, которые были сделаны в расследование Bellingcat, Венедиктова сказала: "Я не могу говорить допущениями и оценками, я могу говорить установленными фактами и процессуальными конструкциями, которыми мы оперируем".

Генпрокурор подчеркнула, что прокуроры были привлечены к расследованию Временной следственной комиссии.

"Я бы не хотела давать оценки.... давайте дождёмся каких-то результатов", - заключила Венедиктова.

Что предшествовало: Bellingcat и The Insider обнародовали первую часть расследования уникальной операции спецслужб Украины, в ходе которой разведчикам, удалось вывезти из России десятки наиболее значимых боевиков ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям на Донбассе.

Первая часть расследования посвящена тому, как украинские разведчики вербовали боевиков ЧВК Вагнера и получили из их рук прямые доказательства их участия в военных преступлениях.

Также со ссылкой на слова экс-главы Главного управления разведки Василия Бурбы сообщается, что глава Офиса президента Андрей Ермак перенес проведение спецоперации по "вагнеровцам", чтобы не сорвать договоренности с Россией о перемирии на Донбассе.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк опроверг информацию источников Bellingcat о том, что Андрей Ермак мог сорвать спецоперацию украинских спецслужб.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВагнерОфис генпрокурора
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Вагнер
В Сирии провели совместную с РФ операцию, чтобы взять под контроль местных вагнеровцев – СМИ
В Минобороны Беларуси впервые рассказали о лагере, где ждут "вагнеровцев"
В Белом доме следят за группой Вагнера, но не знают, где Пригожин
Последние новости
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 году война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит нам людей
15:43
Залужный: Ротация в армии заставит искать дополнительный боекомплект
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
Все новости...
Реклама: