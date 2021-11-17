"Єрмак не може керувати розвідкою": в ОП відреагували на розслідування Bellingcat

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк спростував інформацію джерел Bellingcat про те, що Андрій Єрмак міг зірвати спецоперацію українських спецслужб щодо затримання бойовиків ПВК "Вагнера", які воювали на Донбасі.

Джерело: коментар Подоляка, наданий "Українській правді"

Пряма мова Подоляка: "Дуже хотілося б, щоб наші журналісти робили висновки про публікації Белінгкету власне по публікаціях Белінгкету, нехай і англійською мовою, а не по російських перекладах чи переказах. Белінгкет видав якісний текст, який є доволі красномовним.

По-перше, спростовується міф про залученість іноземних розвідок у діяльність нашої розвідки (президент Володимир Зеленський заявляв: "Це точно не була наша операція. Я точно розумію, що ця ситуація, ідея цієї операції була інших країн, точно не України і те, що Україну максимально затягували в це питання – УП).

Росія дуже активно вкладалася у тиражування дезінформації про ЦРУ, турецькі, британські та ізраїльські спецслужби, які нібито керують нашою розвідкою. На жаль, багато українців це повторювали.

По-друге, Белінгкет коректно вказує, що не може незалежно верифікувати частину ключових повідомлень, які подає у тексті. Тобто, ці повідомлення базуються лише на словах певних відставників. Такій коректності було би непогано навчитись і нашим журналістам. Слова – це завжди тільки слова. Прозвучати може все що завгодно, і ми були свідками десятків таких "фантазій про розвідку", які озвучувались в Україні та в Росії протягом більш ніж півтора роки.

По-третє, жодних рішень президента на скасування чи зривів будь-яких заходів по вагнерівцям не було.

По-четверте, Андрій Єрмак ніколи і за жодних обставин не міг навіть пробувати керувати розвідкою і тим більше якимись її оперативними заходами. Це просто неможливо. Як з точки зору посадових обов’язків Андрія Єрмака і з точки зору того, що керівники розвідки просто не можуть сприймати накази чи розпорядження від невідповідних осіб. Так, дійсно, Андрій Єрмак відповідає за логістику переговорів щодо Донбасу. І це було надактуально саме в липні 2020 року, про що красномовно говорять, до речі, і самі "джерела" в розслідувані. Але ніколи – за розвідку та її діяльність не відповідав Андрій Борисович.

І по-п’яте – і це найважлиіше зараз, коли тема російських найманців вийшла на рівень публікації Белінгкету – увесь масив зібраних доказів злочинів, які скоїли російські найманці, буде набагато повніше сприйнятий міжнародними організаціями та правоохоронцями держав – наших партнерів".

Передісторія: У розслідуванні Bellingcat та The Insider з посиланням на слова ексглави Головного управління розвідки Василя Бурби пояснюється, що Єрмак переніс проведення спецоперації щодо "вагнерівців", аби не зірвати домовленості з Росією щодо перемир’я на Донбасі.

Так також пояснюється що саме Єрмак зустрічався з розвідниками – президент на той час нібито був зайнятий.

Також, що важливо, І Зеленський, і Єрмак ігнорували численні звернення Bellingcat.

Bellingcat та The Insider оприлюднили розслідування унікальної операції спецслужб України, під час якої розвідникам вдалося вивезти з Росії десятки найбільш значущих бойовиків ПВК Вагнера, причетних до військових злочинів на Донбасі.

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