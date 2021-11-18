Затримання лідера "антивакцинаторів" Стахіва: Під судом дві шеренги поліції і два мітинги

Під стінами Галицького суду у Львові, де обирають запобіжний захід для антивакцинатора Остапа Стахіва, зібралися його прихильники і противники, яких розділяють шеренги поліції.

Джерело: місцевий сайт 032, пресслужба суду в коментарі УП

Деталі: Напередодні суд зобов'язав примусово доставити Стахіва у Львів, якщо лікарі нададуть довідку про його задовільний стан.

На відео видання видно, як до сотні прихильників Стахіва зібралися біля суду. Вони вигукують "Остапу свободу!". Натомість прийшли і десятки його противників, переважно із символікою націоналістичних угруповань. Вони вигукували "Стахіва за грати".

Акції проходять без сутичок.

В пресслужбі суду "Українській правді" повідомили, що Стахів з’явився на засідання і наразі триває обрання йому запобіжного заходу.

Що цьому передувало:

У середу 17 листопада Галицький райсуд Львова не зміг обрати запобіжний захід для Стахіва, якому інкримінують захоплення влади, оскільки той не з’явився на засідання.

Адвокати Стахіва відсутність свого підзахисного вони пояснили тим, що він хворий і перебуває у лікарні на лікуванні.

Служба безпеки України 16 листопада повідомила про підозру лідеру "антивакцинаторів" Стахіву і заблокувала їхню всеукраїнську мережу. Стахіву повідомлено про підозру за ст. 109 ККУ (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Про те, хто такий Стахів та про інших антивакцинаторів читайте "Намордник залиште Біллу Гейтсу. Як працює антиковідний рух в Україні"

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