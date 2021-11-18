Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Затримання лідера "антивакцинаторів" Стахіва: Під судом дві шеренги поліції і два мітинги

Четвер, 18 листопада 2021, 12:49
Затримання лідера антивакцинаторів Стахіва: Під судом дві шеренги поліції і два мітинги
Фото: FACEBOOK CТАХІВА

Під стінами Галицького суду у Львові, де обирають запобіжний захід для антивакцинатора Остапа Стахіва, зібралися його прихильники і противники, яких розділяють шеренги поліції.

Джерело: місцевий сайт 032, пресслужба суду в коментарі УП

Деталі: Напередодні суд зобов'язав примусово доставити Стахіва у Львів, якщо лікарі нададуть довідку про його задовільний стан.

На відео видання видно, як до сотні прихильників Стахіва зібралися біля суду. Вони вигукують "Остапу свободу!". Натомість прийшли і десятки його противників, переважно із символікою націоналістичних угруповань. Вони вигукували "Стахіва за грати".

Акції проходять без сутичок.

В пресслужбі суду "Українській правді" повідомили, що Стахів з’явився на засідання і наразі триває обрання йому запобіжного заходу.

Що цьому передувало:

  • У середу 17 листопада Галицький райсуд Львова не зміг обрати запобіжний захід для Стахіва, якому інкримінують захоплення влади, оскільки той не з’явився на засідання.
  • Адвокати Стахіва відсутність свого підзахисного вони пояснили тим, що він хворий і перебуває у лікарні на лікуванні.
  • Служба безпеки України 16 листопада повідомила про підозру лідеру "антивакцинаторів" Стахіву і заблокувала їхню всеукраїнську мережу. Стахіву повідомлено про підозру за ст. 109 ККУ (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Про те, хто такий Стахів та про інших антивакцинаторів читайте "Намордник залиште Біллу Гейтсу. Як працює антиковідний рух в Україні"

Читайте також: Я не антивакцинатор, але... Хто і чому протистоїть карантинним обмеженням?"

Бог, страх і принципи. Що керує українцями, які йдуть з роботи через обов'язкове ковід-щеплення

"Українська правда" у Threads

Теми: Львіввакцинація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
Львів
УЗ запускає "гірські шатли" зі Львова до Ворохти
"Укрпошта" відновила роботу відділення у Львові, яке постраждало від ракетної атаки
Російська ракетна атака на Львів: кількість загиблих зросла до 10
Останні новини
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
Усі новини...
Реклама: