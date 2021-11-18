Задержание лидера "антивакцинаторов" Стахива: Под судом две шеренги полиции и два митинга
Под стенами Галицкого суда во Львове, где выбирают меру пресечения для антивакцинатора Остапа Стахива, собрались его сторонники и противники, которых разделяют шеренги полиции.
Источник: местный сайт 032, пресс-служба суда в комментарии УП
Детали: Накануне суд обязал принудительно доставить Стахива во Львов, если врачи предоставят справку о его удовлетворительном состоянии.
На видео издания видно, как около сотни поклонников Стахива собрались возле суда. Они выкрикивают "Остапу свободу!". Пришли и десятки его противников, преимущественно с символикой националистических группировок. Они выкрикивали "Стахива за решетку".
Акции проходят без стычек.
В пресс-службе суда "Украинской правде" сообщили, что Стахив явился на заседание и сейчас идет избрание ему меры пресечения.
Что этому предшествовало:
- В среду 17 ноября Галицкий райсуд Львова не смог избрать меру пресечения для Стахива, которой инкриминируют захват власти, поскольку тот не явился на заседание.
- Адвокаты Стахива отсутствие своего подзащитного они объяснили тем, что он болен и находится в больнице на лечении.
- Служба безопасности Украины 16 ноября сообщила Стахиву и заблокировала их всеукраинскую сеть. Стахив сообщен о подозрении по ст. 109 УК (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).