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Задержание лидера "антивакцинаторов" Стахива: Под судом две шеренги полиции и два митинга

Четверг, 18 ноября 2021, 12:49
Задержание лидера антивакцинаторов Стахива: Под судом две шеренги полиции и два митинга

Под стенами Галицкого суда во Львове, где выбирают меру пресечения для антивакцинатора Остапа Стахива, собрались его сторонники и противники, которых разделяют шеренги полиции.

Источник: местный сайт 032, пресс-служба суда в комментарии УП

Детали: Накануне суд обязал принудительно доставить Стахива во Львов, если врачи предоставят справку о его удовлетворительном состоянии.

На видео издания видно, как около сотни поклонников Стахива собрались возле суда. Они выкрикивают "Остапу свободу!". Пришли и десятки его противников, преимущественно с символикой националистических группировок. Они выкрикивали "Стахива за решетку".

Акции проходят без стычек.

В пресс-службе суда "Украинской правде" сообщили, что Стахив явился на заседание и сейчас идет избрание ему меры пресечения.

Что этому предшествовало:

  • В среду 17 ноября Галицкий райсуд Львова не смог избрать меру пресечения для Стахива, которой инкриминируют захват власти, поскольку тот не явился на заседание.
  • Адвокаты Стахива отсутствие своего подзащитного они объяснили тем, что он болен и находится в больнице на лечении.
  • Служба безопасности Украины 16 ноября сообщила Стахиву и заблокировала их всеукраинскую сеть. Стахив сообщен о подозрении по ст. 109 УК (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Темы: Львоввакцинация
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