Задержание лидера "антивакцинаторов" Стахива: Под судом две шеренги полиции и два митинга

Под стенами Галицкого суда во Львове, где выбирают меру пресечения для антивакцинатора Остапа Стахива, собрались его сторонники и противники, которых разделяют шеренги полиции.

Источник: местный сайт 032, пресс-служба суда в комментарии УП

Детали: Накануне суд обязал принудительно доставить Стахива во Львов, если врачи предоставят справку о его удовлетворительном состоянии.

На видео издания видно, как около сотни поклонников Стахива собрались возле суда. Они выкрикивают "Остапу свободу!". Пришли и десятки его противников, преимущественно с символикой националистических группировок. Они выкрикивали "Стахива за решетку".

Акции проходят без стычек.

В пресс-службе суда "Украинской правде" сообщили, что Стахив явился на заседание и сейчас идет избрание ему меры пресечения.

Что этому предшествовало: