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"Вбивством та погрозами ви нічого не досягнете": Лещенко щодо замаху на себе

Четвер, 18 листопада 2021, 17:32
Вбивством та погрозами ви нічого не досягнете: Лещенко щодо замаху на себе
фото: ЕП

Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко, на якого готували замах, відповів, що його вбивство не допоможе уникнути кримінальної відповідальності щодо розкрадання землі.

Джерело: Лещенко під час брифінгу

Деталі: Лещенко розповів, що декілька годин тому повернувся з відрядження із Саудівської Аравії, і міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив йому про замах.

Міністр також нагадав, що від початку його роботи в міністерстві до нього та членів його сімей надходило багато погроз, і цей процес він назвав "постійним", тому указом президента Володимира Зеленського в Лещенка була державна охорона.

Пряма мова Лещенка: "І для мене є шоком, що ситуація 2018 року, яка носить виключно цивільноправовий характер громадянина Сполучених Штатів не лише стосовно мене, а й інших аграріїв... на шантажі, медійні атаки – я жодним чином на них не реагував, оскільки є правова площина для розв'язання цих питань.

Для мене ця ситуація шокуюча, але я хочу сказати наступне. Якщо хтось вважає, що будь-які погрози, замахи, шантаж або фізичне усунення дасть можливості уникнути юридичної відповідальності, то я хочу запевнити, що у вас немає ніяких перспектив у цьому питанні. Усі матеріали, усі дані про українську землю, усі резервні копії держземельного кадастру – усе це знаходиться у правоохоронних органів. І усуваючи, залякуючи – ви нічого не досягнете.

Я хочу подякувати МВС за професійну роботу і за те, що ви забезпечуєте правопорядок, і все, що потрібно від мене для співпраці зі слідством… я повністю відкритий до взаємодії"

Нагадаємо: Громадянин США і громадянка України замовили замах на Лещенка.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛещенкоМВС
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