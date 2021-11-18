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"Убийством и угрозами вы ничего не добьетесь": Лещенко отреагировал на свое покушение

Четверг, 18 ноября 2021, 17:32
Убийством и угрозами вы ничего не добьетесь: Лещенко отреагировал на свое покушение

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, на которого готовили покушение, ответил, что его убийство не поможет избежать уголовной ответственности по хищению земли.

Источник: Лещенко во время брифинга

Детали: Лещенко рассказал, что несколько часов назад вернулся из командировки из Саудовской Аравии, и министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил ему о покушении.

Министр также напомнил, что с начала его работы в министерстве ему и членам его семей поступало много угроз, и этот процесс он назвал "постоянным", поэтому указом президента Владимира Зеленского у Лещенко была государственная охрана.

Прямая речь Лещенко: "И для меня шок, что ситуация 2018 года, которая носит исключительно гражданско-правовой характер гражданина Соединенных Штатов не только по отношению ко мне, но и других аграриев... на шантаже, медийные атаки – я никоим образом на них не реагировал, поскольку существует правовая плоскость для решения этих вопросов.

Для меня эта ситуация шокирующая, но я хочу сказать следующее. Если кто-то считает, что любые угрозы, покушения, шантаж или физическое устранение позволит избежать юридической ответственности, то я хочу заверить, что у вас нет никаких перспектив в этом вопросе. Все материалы, все данные об украинской земле, все резервные копии госземельного кадастра – все это находится у правоохранительных органов. И устраняя, запугивая – вы ничего не достигнете.

Я хочу поблагодарить МВД за профессиональную работу и за то, что вы обеспечиваете правопорядок, и все, что нужно от меня для сотрудничества со следствием… я полностью открыт к взаимодействию"

Напомним: Гражданин США и гражданка Украины заказали покушение на Лещенко.

Роман Петренко, УП

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Темы: ЛещенкоМВД
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