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Глава Закарпатской ОГА написал заявление об увольнении

Четверг, 18 ноября 2021, 19:17
фото: полосков

Глава Закарпатской облгосадминистрации Анатолий Полосков написал вместе со своими заместителями заявление об освобождении от должности.

Источник: Полосков в Facebook

Прямая речь Полоскова: "Мы есть и остаемся командой и единомышленниками. Поэтому все вместе мы написали заявления об увольнении.

Многое успели сделать и реализовать, дали старт новым мощным проектам, которые должны быть завершены в течение 2022-2023 годов".

Детали: Вместе с Полосковым написали заявления также первый заместитель главы ОГА и два заместителя.

Напомним: В октябре депутаты Закарпатского облсовета проголосовали за досрочное прекращение полномочий своего председателя Алексея Петрова, представляющего партию "Слуга народа".

Украинская правда
Темы: Закарпатье
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