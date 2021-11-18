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Смертельна пожежа в Дніпрі: суд обрав підозрюваній запобіжний захід

Четвер, 18 листопада 2021, 20:21
Фото: Getty Images

Бабушкінський районний суд Дніпра відправив під домашній арешт адміністраторку будинку опіки за похилими людьми, в якому напередодні у пожежі загинули 5 мешканок.

Джерело: видання "Радіо Свобода"

Деталі: Суд не задовольнив клопотання прокурорів, які наполягали взяти підозрювану під варту. 

Проте адвокати запевнили, що жінка не ухилятиметься від слідства, а також має неповнолітню дитину.

Також стало відомо, що поліцейські вручили підозру власниці приватного центру.

Що було раніше: 16 листопада в приватному домі опіки за літніми людьми сталося коротке замикання й загоряння електричних дротів, внаслідок чого загинуло 5 мешканок. Спершу стало відомо, що поліцейські затримали адміністраторку та санітарку-доглядальницю.

Теми: Дніпропожежакримінал


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