Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Смертельна пожежа в Дніпрі: суд обрав підозрюваній запобіжний захід

Четвер, 18 листопада 2021, 19:21
Смертельна пожежа в Дніпрі: суд обрав підозрюваній запобіжний захід
Фото: Getty Images

Бабушкінський районний суд Дніпра відправив під домашній арешт адміністраторку будинку опіки за похилими людьми, в якому напередодні у пожежі загинули 5 мешканок.

Джерело: видання "Радіо Свобода"

Деталі: Суд не задовольнив клопотання прокурорів, які наполягали взяти підозрювану під варту. 

Проте адвокати запевнили, що жінка не ухилятиметься від слідства, а також має неповнолітню дитину.

Також стало відомо, що поліцейські вручили підозру власниці приватного центру.

Що було раніше: 16 листопада в приватному домі опіки за літніми людьми сталося коротке замикання й загоряння електричних дротів, внаслідок чого загинуло 5 мешканок. Спершу стало відомо, що поліцейські затримали адміністраторку та санітарку-доглядальницю.

Теми: Дніпропожежакримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
Дніпро
Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW
Води по коліно: Єрмак показав страшне фото Дніпра після підриву окупантами Каховської ГЕС
СБУ затримала "праву руку" мільярдера РФ, який вивозив з України титан для "Калібрів"
Останні новини
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
20:10
У Києві та низці областей – повітряна тривога: загроза балістики
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
Усі новини...
Реклама: