Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Смертельный пожар в Днепре: суд избрал подозреваемой меру пресечения

Четверг, 18 ноября 2021, 20:21
Фото: Getty Images

Бабушкинский районный суд Днепра отправил под домашний арест администратора дома престарелых, в котором накануне в пожаре погибли 5 жительниц.

Источник: издание "Радио Свобода"

Детали: Суд не удовлетворил ходатайство прокуроров, настаивавших взять подозреваемую под стражу.

Однако адвокаты заверили, что женщина не будет уклоняться от следствия, а также имеет несовершеннолетнего ребенка.

Также стало известно, что полицейские вручили подозрение собственнице частного центра.

Что было раньше: 16 ноября в частном доме престарелых произошло короткое замыкание и возгорание электрических проводов, в результате чего погибли 5 жительниц. Сначала стало известно, что полицейские задержали администратора и санитарку-смотрительницу.

Темы: Днепрпожаркриминал
powered by lun.ua
Главное сегодня

Волна Covid идет на убыль, Днепропетровская область остается антилидером

Главные новости пятницы и ночи: коронавирус в Украине, президент Болгарии о Крыме

фотоКанада и Украина построят космодром

Двое погибших: в Киеве на работников завода упал многотонный станок

Бурба назвал лиц, кому, кроме Зеленского, отчитывался по "вагнеровцам"

"Вагнергейт"-эфир: у Зеленского заявили, что "бегать на ТВ по указанию олигарха не будут"

Все новости...
Днепр
Смертельный пожар в доме престарелых: задержали вторую подозреваемую
В доме престарелых служился пожар: погибло 5 жительниц
В Днепре накрыли сеть коллекторских колл-центров: «выбивали» по $500 тысяч в месяц
Последние новости
10:07
Канада разрешила прививки вакциной Pfizer детям с 5-ти лет
09:45
"Перебивают Вагнергейт": Железняк прокомментировал обвинение в растрате средств "Голоса"
09:15
Данилов обсудил безопасность на границах с министершей обороны Канады
08:55
Еще 311 тысяч украинцев привились против Covid, две трети – второй дозой
08:22
Волна Covid идет на убыль, Днепропетровская область остается антилидером
08:00
Главные новости пятницы и ночи: коронавирус в Украине, президент Болгарии о Крыме
07:46
Боевики не пустили патруль ОБСЕ в Старомихайловку и угрожали сбить беспилотник
07:15
Оккупанты 17 раз били по позициям ВСУ
06:16
Covid в Европе: Украина и Польша – в тройке лидеров по суточной смертности
05:45
США одобрили бустерные дозы Covid-вакцин для всех взрослых
Все новости...