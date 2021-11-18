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Смертельный пожар в Днепре: суд избрал подозреваемой меру пресечения

Четверг, 18 ноября 2021, 19:21
Смертельный пожар в Днепре: суд избрал подозреваемой меру пресечения
Фото: Getty Images

Бабушкинский районный суд Днепра отправил под домашний арест администратора дома престарелых, в котором накануне в пожаре погибли 5 жительниц.

Источник: издание "Радио Свобода"

Детали: Суд не удовлетворил ходатайство прокуроров, настаивавших взять подозреваемую под стражу.

Однако адвокаты заверили, что женщина не будет уклоняться от следствия, а также имеет несовершеннолетнего ребенка.

Также стало известно, что полицейские вручили подозрение собственнице частного центра.

Что было раньше: 16 ноября в частном доме престарелых произошло короткое замыкание и возгорание электрических проводов, в результате чего погибли 5 жительниц. Сначала стало известно, что полицейские задержали администратора и санитарку-смотрительницу.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Днепрпожаркриминал
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