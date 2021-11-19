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Окупанти гатили на Донбасі з забороненої "Мінськом" зброї

П'ятниця, 19 листопада 2021, 06:30
Окупанти гатили на Донбасі з забороненої Мінськом зброї
Photo by ALEKSEY FILIPPOV/AFP via Getty Images

18 листопада на Донбасі було 5 порушень режиму припинення вогню, 2 з них – з  забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, поблизу Нью-Йорка противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, в бік Мар’їнки - з мінометів калібру 82 мм.

В напрямку Кам’янки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, а неподалік Південного - з великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Донеччині пролетів безпліотник, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь

Уточнюється, що втрат серед українських військовослужбовців внаслідок дій ворога немає.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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