Окупанти гатили на Донбасі з забороненої "Мінськом" зброї
П'ятниця, 19 листопада 2021, 06:30
18 листопада на Донбасі було 5 порушень режиму припинення вогню, 2 з них – з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зокрема, поблизу Нью-Йорка противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, в бік Мар’їнки - з мінометів калібру 82 мм.
В напрямку Кам’янки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, а неподалік Південного - з великокаліберних кулеметів.
Крім того, на Донеччині пролетів безпліотник, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь
Уточнюється, що втрат серед українських військовослужбовців внаслідок дій ворога немає.
Українська правда