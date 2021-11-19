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Оккупанты били на Донбассе из запрещенного "Минском" оружия

Пятница, 19 ноября 2021, 07:30
Photo by ALEKSEY FILIPPOV/AFP via Getty Images

18 ноября на Донбассе было 5 нарушений режима прекращения огня, 2 из них – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, вблизи Нью-Йорка противник вел огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов, в сторону Марьинки - из минометов калибра 82 мм.

В направлении Каменки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм, а неподалеку от Южного - из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Донецкой области пролетел бесплиотник, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Украинские защитники открывали ответный огонь

Уточняется, что потерь среди украинских военнослужащих в результате действий врага нет.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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