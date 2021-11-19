Оккупанты били на Донбассе из запрещенного "Минском" оружия
Пятница, 19 ноября 2021, 06:30
18 ноября на Донбассе было 5 нарушений режима прекращения огня, 2 из них – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Источник: штаб ООС
Детали: В частности, вблизи Нью-Йорка противник вел огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов, в сторону Марьинки - из минометов калибра 82 мм.
В направлении Каменки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм, а неподалеку от Южного - из крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, в Донецкой области пролетел бесплиотник, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
Украинские защитники открывали ответный огонь
Уточняется, что потерь среди украинских военнослужащих в результате действий врага нет.
Украинская правда