У Росії знову антирекорд соvid-смертів – 1254 за добу

За добу 18 листопада в Росії померло від коронавірусу 1 254 хворих – це рекордна кількість з початку пандемії, захворіли за добу 37 156 росіян.

Джерело: оперативний штаб РФ по боротьбі з Covid-19

Дослівно штаб РФ: "За останню добу у Росії виявлено 37 156 випадків Covid-19 у 85 регіонах. Також за добу зафіксовано 1 254 смерті. За період у Росії від коронавірусу померли 261 589 людей".

Деталі: Найбільше нових випадків виявили в Москві (3 371), Санкт-Петербурзі (2 714) і Московській області (1 777).

Всього в Росії з початку пандемії зафіксували 9 257 068 випадків коронавірусу, 7 956 254 хворих подолали вірус.

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