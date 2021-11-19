У Росії знову антирекорд соvid-смертів – 1254 за добу
П'ятниця, 19 листопада 2021, 10:45
За добу 18 листопада в Росії померло від коронавірусу 1 254 хворих – це рекордна кількість з початку пандемії, захворіли за добу 37 156 росіян.
Джерело: оперативний штаб РФ по боротьбі з Covid-19
Дослівно штаб РФ: "За останню добу у Росії виявлено 37 156 випадків Covid-19 у 85 регіонах. Також за добу зафіксовано 1 254 смерті. За період у Росії від коронавірусу померли 261 589 людей".
Деталі: Найбільше нових випадків виявили в Москві (3 371), Санкт-Петербурзі (2 714) і Московській області (1 777).
Всього в Росії з початку пандемії зафіксували 9 257 068 випадків коронавірусу, 7 956 254 хворих подолали вірус.
Передісторія:
- За добу 17 листопада в Росії помер від коронавірусу 1 251 хворий.
- Раніше повідомлялося, що у Росії за добу 5 листопада зареєстровано 41 335 випадків коронавірусу, що було максимальною кількістю хворих за всю пандемію.
Українська правда