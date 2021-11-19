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У Росії знову антирекорд соvid-смертів – 1254 за добу

П'ятниця, 19 листопада 2021, 09:45
У Росії знову антирекорд соvid-смертів – 1254 за добу
Фото pixabay.com

За добу 18 листопада в Росії померло від коронавірусу 1 254 хворих – це рекордна кількість з початку пандемії, захворіли за добу 37 156 росіян.

Джерело: оперативний штаб РФ по боротьбі з Covid-19

Дослівно штаб РФ: "За останню добу у Росії виявлено 37 156 випадків Covid-19 у 85 регіонах. Також за добу зафіксовано 1 254 смерті. За період у Росії від коронавірусу померли 261 589 людей".

Деталі: Найбільше нових випадків виявили в Москві (3 371), Санкт-Петербурзі (2 714) і Московській області (1 777).

Всього в Росії з початку пандемії зафіксували 9 257 068 випадків коронавірусу, 7 956 254 хворих подолали вірус.

Передісторія: 

  • За добу 17 листопада в Росії помер від коронавірусу 1 251 хворий.
  • Раніше повідомлялося, що у Росії за добу 5 листопада зареєстровано 41 335 випадків коронавірусу, що було максимальною кількістю хворих за всю пандемію.

 

Українська правда
Теми: Росіякоронавірус
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