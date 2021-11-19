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В России снова антирекорд сovid-смертей – 1254 за сутки

Пятница, 19 ноября 2021, 09:45
В России снова антирекорд сovid-смертей – 1254 за сутки
Фото pixabay.com

За сутки 18 ноября в России умерли от коронавируса 1 254 больных – это рекордное количество с начала пандемии, заболели за сутки 37 156 россиян.

Источник: оперативный штаб РФ по борьбе с Covid-19

Дословно штаб РФ: "За последние сутки в России выявлено 37 156 случаев Covid-19 в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 1 254 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 261 589 человек".

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в Москве (3 371), Санкт-Петербурге (2 714) и Московской области (1 777).

Всего в России с начала пандемии зафиксировали 9 257 068 случаев коронавируса, 7 956 254 больных преодолели вирус.

Предыстория:

  • 17 ноября в России умер от коронавируса 1 251 больной.
  • Ранее сообщалось, что в России за сутки 5 ноября зарегистрировано 41335 случаев коронавируса, что было максимальным количеством больных за всю пандемию.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcиякоронавирус
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