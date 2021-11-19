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На Донбасі загинув боєць ООС

П'ятниця, 19 листопада 2021, 12:26
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ АРМІЯ INFORM

На Донбасі внаслідок ворожого вогню 19 листопада загинув військовослужбовець Об'єднаних сил.

Джерело: пресслужба ООС

Дослівно: "Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям...

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли".

Деталі: Впродовж 19 листопада окупанти 4 разі порушували режим припинення вогню, тричі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, В напрямку Мар’їнки бойовики вели вогонь двічі, застосовуючи артилерію калібру 122 мм та міномети калібру 82 мм.

В бік населеного пункту Лопаскине противник здійснив обстріл з міномету калібру 82 мм.

В районі Причепилівки бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна


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