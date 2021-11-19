На Донбасі загинув боєць ООС
На Донбасі внаслідок ворожого вогню 19 листопада загинув військовослужбовець Об'єднаних сил.
Джерело: пресслужба ООС
Дослівно: "Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям...
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли".
Деталі: Впродовж 19 листопада окупанти 4 разі порушували режим припинення вогню, тричі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Зокрема, В напрямку Мар’їнки бойовики вели вогонь двічі, застосовуючи артилерію калібру 122 мм та міномети калібру 82 мм.
В бік населеного пункту Лопаскине противник здійснив обстріл з міномету калібру 82 мм.
В районі Причепилівки бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї.