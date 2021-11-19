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На Донбассе погиб боец ООС

Пятница, 19 ноября 2021, 11:26
На Донбассе погиб боец ООС
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА АРМИЯ INFORM

На Донбассе в результате вражеского огня 19 ноября погиб военнослужащий Объединенных сил.

Источник: пресс-служба ООС

Дословно: "В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью...

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы".

Детали: В течение 19 ноября боевики 4 раза нарушали режим прекращения огня, трижды с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности, в направлении Марьинки они вели огонь дважды, применяя артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 82 мм.

В сторону населенного пункта Лопаскино противник совершил обстрел из миномета калибра 82 мм.

В районе Причепиловки боевики вели огонь из стрелкового оружия.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на ДонбассеДонбассвойна
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