На Донбассе погиб боец ООС
На Донбассе в результате вражеского огня 19 ноября погиб военнослужащий Объединенных сил.
Источник: пресс-служба ООС
Дословно: "В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью...
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы".
Детали: В течение 19 ноября боевики 4 раза нарушали режим прекращения огня, трижды с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В частности, в направлении Марьинки они вели огонь дважды, применяя артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 82 мм.
В сторону населенного пункта Лопаскино противник совершил обстрел из миномета калибра 82 мм.
В районе Причепиловки боевики вели огонь из стрелкового оружия.