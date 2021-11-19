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Саакашвілі може впасти в кому, що закінчиться смертю - омбудсмен

П'ятниця, 19 листопада 2021, 13:36
Саакашвілі може впасти в кому, що закінчиться смертю - омбудсмен
Photo by VANO SHLAMOV/AFP via Getty Images

Омбудсмен Грузії Ніно Ломджарія заявила, що в екс-президента Міхеїла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, розвинулося небезпечне ускладнення - судоми, зумовлені енцефалопатією Верніке.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який посилається на заяву омбудсмена

Деталі: У поширеній у п'ятницю заяві омбудсмен посилається на висновок групи лікарів, створеної з її ініціативи для оцінки стану Саакашвілі.

На думку омбудсмена, вищезгаданий неврологічний розлад, що характеризується можливим ураженням головного мозку, був спричинений через те, що Мін'юст та спеціальна пенітенціарна служба не врахували вчасно рекомендацій лікарів та прогнозу серйозних ускладнень.

Як вважає Ломджарія, для повноцінної оцінки осередкових процесів у головному мозку необхідні МРТ/МРА обстеження, включаючи МР-венографію головного мозку.

Омбудсмен заявляє, що ці та інші рекомендації було надано головному лікарю тюремної лікарні, в якій перебуває Саакашвілі.

Вона також зазначає, посилаючись на думку лікарів, що стан Саакашвілі може ще більше погіршитися, - є висока ймовірність розвитку епілептичного статусу або коми, що може спричинити енцефалопатію Верніке і що може призвести до смерті.

Передісторія:

  • У четвер 18 листопада Саакашвілі перевели у реанімацію після того, як він знепритомнів у четвер в тюремній лікарні.
  • Група лікарів під егідою омбудсмена Грузії Ніно Ломджарії після медичного огляду Саакашвілі заявила, що його стан здоров’я критичний за багатьма життєвими показниками. Лікарі рекомендували госпіталізувати його до багатопрофільної клініки, в якій йому можуть надати повноцінне лікування.
  • Європейський суд з прав людини закликав політика припинити голодування.
  • Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, щойно його переведуть до цивільної лікарні. 
  • Минулого тижня Пенітенціарна служба Грузії оприлюднила відео, як Саакашвілі затягують у тюремну лікарню і несуть його коридорами. Служба заявила, що він здійснив напад на персонал тюремної лікарні та пошкодив медичне обладнання.

"Українська правда" в Threads

Теми: СаакашвіліГрузія
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