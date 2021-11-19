Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Саакашвілі може впасти в кому, що закінчиться смертю - омбудсмен

П'ятниця, 19 листопада 2021, 14:36
Photo by VANO SHLAMOV/AFP via Getty Images

Омбудсмен Грузії Ніно Ломджарія заявила, що в екс-президента Міхеїла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, розвинулося небезпечне ускладнення - судоми, зумовлені енцефалопатією Верніке.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який посилається на заяву омбудсмена

Деталі: У поширеній у п'ятницю заяві омбудсмен посилається на висновок групи лікарів, створеної з її ініціативи для оцінки стану Саакашвілі.

На думку омбудсмена, вищезгаданий неврологічний розлад, що характеризується можливим ураженням головного мозку, був спричинений через те, що Мін'юст та спеціальна пенітенціарна служба не врахували вчасно рекомендацій лікарів та прогнозу серйозних ускладнень.

Як вважає Ломджарія, для повноцінної оцінки осередкових процесів у головному мозку необхідні МРТ/МРА обстеження, включаючи МР-венографію головного мозку.

Омбудсмен заявляє, що ці та інші рекомендації було надано головному лікарю тюремної лікарні, в якій перебуває Саакашвілі.

Вона також зазначає, посилаючись на думку лікарів, що стан Саакашвілі може ще більше погіршитися, - є висока ймовірність розвитку епілептичного статусу або коми, що може спричинити енцефалопатію Верніке і що може призвести до смерті.

Передісторія:

  • У четвер 18 листопада Саакашвілі перевели у реанімацію після того, як він знепритомнів у четвер в тюремній лікарні.
  • Група лікарів під егідою омбудсмена Грузії Ніно Ломджарії після медичного огляду Саакашвілі заявила, що його стан здоров’я критичний за багатьма життєвими показниками. Лікарі рекомендували госпіталізувати його до багатопрофільної клініки, в якій йому можуть надати повноцінне лікування.
  • Європейський суд з прав людини закликав політика припинити голодування.
  • Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, щойно його переведуть до цивільної лікарні. 
  • Минулого тижня Пенітенціарна служба Грузії оприлюднила відео, як Саакашвілі затягують у тюремну лікарню і несуть його коридорами. Служба заявила, що він здійснив напад на персонал тюремної лікарні та пошкодив медичне обладнання.

Теми: СаакашвіліГрузія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна – знову друга у світі за добовою смертністю від Covid

Польща повідомила про "новий метод" перетину кордону мігрантами з Білорусі

Стали відомі деталі оборонної стратегії ЄС на тлі зростаючої загрози з Росії

Розвідка США попередила союзників про ймовірний напад Росії на Україну – NYT

Патрульні катери зі США для посилення ВМС України наближаються до Чорного моря

Аби чиновники вживали уточнення "за кошти платників податків": президент розгляне петицію

Усі новини...
Саакашвілі
В МЗС відреагували на погіршення стану ув’язненого Саакашвілі
Саакашвілі знепритомнів у тюремній лікарні, він у реанімації
Стан Саакашвілі критичний — група лікарів при обмудсмані Грузії
Останні новини
07:18
За минулу добу на Донбасі – один обстріл позицій ЗСУ
06:40
Україна – знову друга у світі за добовою смертністю від Covid
06:18
Байден планує вдруге балотуватися на пост президента США у 2024 році – ЗМІ
05:45
Спікер Сенату Польщі отримав пакет з вибухівкою та погрозами
04:47
фотоЗасипало ґрунтом: на Сумщині загинули дитина
03:50
Внаслідок повені в Індії загинули 15 осіб і понад 100 зникли безвісти
02:58
До березня Covid може забрати життя пів мільйона людей – ВООЗ
02:20
Після повені в Канаді рятувальники знайшли тіла трьох загиблих
01:30
Польща повідомила про "новий метод" перетину кордону мігрантами з Білорусі
00:35
фотоОкупанти на Донбасі обстріляли два населених пункти
Усі новини...