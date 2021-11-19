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Саакашвили может впасть в кому, которая приведет к смерти - омбудсмен

Пятница, 19 ноября 2021, 13:36
Саакашвили может впасть в кому, которая приведет к смерти - омбудсмен
Photo by VANO SHLAMOV/AFP via Getty Images

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария заявила, что у находящегося в заключении экс-президента Михеила Саакашвили развилось опасное осложнение - судороги, вызванные энцефалопатией Вернике.

Источник: "Интерфакс-Украина", ссылающийся на заявление омбудсмена

Детали: В распространенном в пятницу заявлении омбудсмен ссылается на заключение группы врачей, созданной по ее инициативе для оценки состояния Саакашвили.

По мнению омбудсмена, вышеуказанное неврологическое расстройство, характеризующееся возможным поражением головного мозга, было вызвано из-за того, что Минюст и специальная пенитенциарная служба не учли вовремя рекомендации врачей и прогноз серьезных осложнений.

Как считает Ломджария, для полноценной оценки очаговых процессов в головном мозге необходимы МРТ/МРА обследования, включая МР-венографию головного мозга.

Омбудсмен заявляет, что данные и другие рекомендации были даны главному врачу тюремной больницы, в которой находится Саакашвили.

Она также отмечает, ссылаясь на мнение врачей, что состояние Саакашвили может еще больше ухудшиться - есть высокая вероятность развития эпилептического статуса или комы, что может вызвать энцефалопатия Вернике и что может привести к летальному исходу.

Предыстория:

В четверг 18 ноября Саакашвили перевели в реанимацию после того, как он потерял сознание в четверг в тюремной больнице.

Группа врачей под эгидой омбудсмена Грузии Нино Ломджарии после медицинского осмотра Саакашвили заявила, что его состояние здоровья критическое по многим жизненным показателям. Врачи рекомендовали госпитализировать его в многопрофильную клинику, в которой ему могут предоставить полноценное лечение.

Европейский суд по правам человека призвал политика прекратить голодовку.

Саакашвили пообещал прекратить голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу.

На минувшей неделе Пенитенциарная служба Грузии обнародовала видео, как Саакашвили затаскивают в тюремную больницу и несут его по коридорам. Служба заявила, что он совершил нападение на персонал тюремной больницы и повредил медицинское оборудование.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СаакашвилиГрузия
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