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16-річний водій Infinity визнав провину у скоєнні ДТП – адвокати

П'ятниця, 19 листопада 2021, 17:36
МИКОЛА ХАРКІВСЬКИЙ У СУДІ, ФОТО: СУСПІЛЬНЕ

Захисники сторони потерпілих у смертельній ДТП за участі неповнолітнього повідомили, 16-річний водій Infinity Микола Харківський на допиті визнав свою провину.

Джерело: Facebook-сторінка юридичної компанії Міллер"Суспільне" 

Дослівно: "Сьогодні під час допиту у слідчого 16-річний підозрюваний Микола Харківський визнав свою вину у вчиненні злочину.

Крім того, в справі вже є підтвердження, що за кермом автомобіля був саме Микола Харківський".

Деталі: Захисниця підозрюваного Інна Данілова також підтвердила, що юнак усе згадав і визнав свою провину.

Пряма мова Данілової: "На той момент це дійсно було так - він не пам'ятав. Але минув час, його підлікували, привели до тями. Зрозумійте правильно, він переніс шок, стрес, які були після ДТП. Не кожного дня таке трапляється. Й вже логічно, обґрунтовано зміг надати покази".

Захисники також повідомили, що сліди крові та клітин, які виявили на подушках безпеки водія з руля та водійського сидіння, збігаються з біологічними зразками Харківського.

Крім того, двоє потерпілих, що перебували у салоні Infinity, підтвердили, що в момент ДТП за кермом був що Харківський.

Передісторія:

  • 26 жовтня у Харкові 16-річний водій "Інфініті" на великій швидкості виїхав на червоне світло і спричинив смертельну аварію, в якій загинув чоловік.
  • Наразі юнак під вартою.

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Українська правда
Теми: ДТПХарків


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