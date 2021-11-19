16-летний водитель Infinity признал вину в совершении ДТП – адвокаты

Защитники стороны пострадавших в смертельном ДТП с участием несовершеннолетнего сообщили, 16-летний водитель Infinity Николай Харьковский на допросе признал свою вину.

Источник: Facebook-страница юридической компании Миллер, "Суспільне"

Дословно: "Сегодня во время допроса у следователя 16-летний подозреваемый Николай Харьковский признал свою вину в совершении преступления.

Кроме того, в деле уже есть подтверждение, что за рулем автомобиля был Николай Харьковский".

Детали: Защитница подозреваемого Инна Данилова также подтвердила, что юноша все вспомнил и признал свою вину.

Прямая речь Даниловой: "На тот момент это действительно было так - он не помнил. Но прошло время, его подлечили, привели в чувство. Поймите правильно, он перенес шок, стресс, которые были после ДТП. Не каждый день такое случается. И уже логично, обоснованно удалось предоставить показы".

Также защитники сообщили, что следы крови и клеток, которые обнаружили на подушках безопасности водителя из руля и водительского сиденья, совпадают с биологическими образцами Харьковского.

Кроме того, двое пострадавших, находившихся в салоне Infinity, подтвердили, что в момент ДТП за рулем был Харьковский.

Предыстория:

26 октября в Харькове 16-летний водитель "Инфинити" на большой скорости выехал на красный свет и привел к смертельной аварии, в которой погиб мужчина.

Сейчас несовершеннолетний под стражей.

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