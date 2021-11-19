Правоохоронці показали посилений кордон із Білоруссю: патрулі, спецзасоби, авіація

Держприкордонслужба, Нацгвардія та Нацполіція ефективно взаємодіють між собою та продовжують заходи з додаткового посилення державного кордону з Білоруссю.

Джерело: ДПСУ, речник відомства Андрій Демченко в коментарі УП, голова Нацполіції Ігор Клименко в Facebook

Пряма мова Демченка: "Між прикордонниками та силами резервів, що вже посилили кордон відбувається чітка взаємодія безпосередньо на місцевості. Правоохоронці проводять злагодженість своїх дій.

Це відбувається на всій протяжності кордону з Білоруссю (РБ межує з 5 областями України, протяжність ділянки – майже 1100 км –ред.). Резерви ДПСУ, НГУ та НП продовжують прибувати з необхідною технікою та засобами. Всі готові до спільних дій, аби забезпечити безпеку державного кордону".

Деталі: Зокрема 19 листопада в Чернігівській області сили прикордонного відомства та Нацгвардії відпрацьовували злагодженість дій для реагування на будь-які ситуації, що можуть виникати на кордоні та для належного захисту держрубежу.

фото: дпсу

фото: дпсу

Правоохоронці провели заняття з особистої безпеки та застосування сил для припинення заворушень і стримування натовпу людей.

На даний час ситуація на кордоні з Республікою Білорусь залишається контрольованою, наголошують у ДПСУ.

ДПСУ

Охоронці кордону нарощують сили та засоби, щоб контролювати кордон та стримати потік мігрантів у разі потреби. Йдеться і про особовий склад з необхідною технікою і засобами, кінологів зі службовими собаками, і про технічні засоби спостереження, наголошують прикордонники.

В моніторингу кордону також активно застосовуються пілотована авіація та безпілотні авіаційні комплекси.

Голова Нацполіції в свою чергу, проінспектував роботу посилених спільних патрулів на Житомирщині. В цій області понад 250 км державного кордону з Республікою Білорусь.

фото НПУ

Пряма мова Клименка: Поки що руху мігрантів не зафіксовано. Однак вчорашня поява "туристів" на Чернігівщині свідчить про те, що вже намагаються прощупати рівень захищеності наших кордонів.

Допомогти правоохоронцям можуть і місцеві мешканці. Якщо в населених пунктах з’являються незнайомці, краще відразу повідомити про це поліцію. Ми перевіримо, хто вони і з якою метою прибули.

І сподіваюся, що серед місцевих не виявиться тих, хто захоче зрадити інтересам населення і держави, організовуючи нелегальні переходи через кордон. Нагадую про персональну кримінальну відповідальність в такому разі. Ми чітко відслідковуємо такі речі. Бо жодні гроші не вартують безпеки громадян".

Передісторія:

На кордоні Польщі з Білоруссю в останній тиждень склалася кризова ситауція із тисячами мігрантів, яких білоруські силовики супроводили до держмежі. Кілька разів мігранти намагались штурмувати польський кордон.

Рада національної безпеки та оборони України обговорила дії України у відповідь на міграційну кризу, що склалась на кордоні Білорусі та Польщі. Україна посилила охорону кордону з Білоруссю 8,5 тисячами додаткових військових і поліцейських.

Через можливу нелегальну міграцію з Білорусі поліція закликала жителів прикордонних до Білорусі територій у разі виявлення підозрілих осіб у своєму населеному пункті чужинців, одразу повідомляти про це.

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