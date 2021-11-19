Правоохранители показали усиленную границу с Беларусью: патрули, спецсредства, авиация

Госпогранслужба, Нацгвардия и Нацполиция эффективно взаимодействуют между собой и продолжают меры по дополнительному усилению государственной границы с Беларусью.

Источник: ГПСУ, спикер ведомства Андрей Демченко в комментарии УП, глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook

Прямая речь Демченко: "Между пограничниками и силами резервов, уже усиливших границу, происходит четкое взаимодействие непосредственно на местности. Правоохранители проводят слаженность своих действий.

Это происходит по всей протяженности границы с Беларусью (РБ граничит с 5 областями Украины, протяженность участка – почти 1100 км –ред.). Резервы ГПСУ, НГУ и НП продолжают прибывать с необходимой техникой и средствами. Все готовы к совместным действиям, чтобы обеспечить безопасность государственной границы".

Детали: В частности, 19 ноября в Черниговской области силы пограничного ведомства и Нацгвардии отрабатывали слаженность действий для реагирования на любые ситуации, которые могут возникать на границе и для надлежащей защиты госграницы.

фото ГПСУ

фото гпсу

Правоохранители провели занятия по личной безопасности и применению сил для прекращения беспорядков и сдерживания толпы людей.

В настоящее время ситуация на границе с Республикой Беларусь остается контролируемой, отмечают в ГПСУ.

фото гпсу

Охранники границы наращивают силы и средства, чтобы контролировать границу и сдержать поток мигрантов в случае необходимости. Речь идет и о личном составе с необходимой техникой и средствами, кинологах со служебными собаками, и о технических средствах наблюдения, отмечают пограничники.

В мониторинге границы также активно используются пилотируемая авиация и беспилотные авиационные комплексы.

Глава Нацполиции в свою очередь проинспектировал работу усиленных совместных патрулей на Житомирщине. В этой области более 250 км государственной границы с Беларусью.

фото нпу

Прямая речь Клименко: Пока движения мигрантов не зафиксировано. Однако вчерашнее появление "туристов" в Черниговской области свидетельствует о том, что уже пытаются прощупать уровень защищенности наших границ.

Помочь правоохранителям могут и местные жители. Если в населенных пунктах появляются незнакомцы, лучше сразу уведомить об этом полицию. Мы проверим, кто они и с какой целью прибыли.

И надеюсь, что среди местных не окажется тех, кто захочет предать интересы населения и государства, организуя нелегальные переходы через границу. Напоминаю о персональной уголовной ответственности в таком случае. Мы четко отслеживаем такие вещи. Ибо никакие деньги не стоят безопасности граждан".

Предыстория:

На границе Польши с Беларусью в последнюю неделю сложилась кризисная ситуация с тысячами мигрантов, которых белорусские силовики сопроводили к госрубежу. Несколько раз мигранты пытались штурмовать польскую границу.

Совет национальной безопасности и обороны Украины обсудил действия Украины в ответ на миграционный кризис, сложившийся на границе Беларуси и Польши. Украина усилила охрану границы с Беларусью 8,5 тысячами дополнительных военных и полицейских.

Из-за возможной нелегальной миграции из Беларуси полиция призвала жителей приграничных к Беларуси территорий в случае обнаружения подозрительных лиц в своем населенном пункте иностранцев, сразу сообщать об этом.

Читайте также: Стратегия гопников: как Лукашенко и Путин атакуют Европу.

Убийственный гуманизм Европы: как сопротивление "белорусским" мигрантам разрывает ЕС изнутри.