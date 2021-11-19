В російському СІЗО суттєво погіршилося здоров’я кримського татарина
Стан здоров’я Джеміля Гафарова, утримуваного в російському СІЗО, суттєво погіршився.
Джерело: telegram уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової
Пряма мова: "Стан здоров’я 59-річного кримського татарина, фігуранта "другої сімферопольської групи у так званій справі "Хізб ут-Тахрір" Джеміля Гафарова суттєво погіршився - у нього загострилася ниркова хвороба.
Проте, керівництво СІЗО-5 Ростова-на-Дону, де він утримується, ігнорує звернення політв'язня та не надає жодної медичної допомоги.
Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново вжити заходи щодо відновлення прав громадянина України, зокрема невідкладно провести повне медичне обстеження з подальшим призначенням відповідного лікування".
Деталі: За словами Денісової, медики відвідують затриманого вкрай рідко, а лікування обмежується валідолом.
Аналізи востаннє відбирали чотири місяці тому.
Також політв’язень поскаржився омбудсману, що після відвідування суду йому доводиться відновлюватися майже тиждень.
Крім того, Денісова інформує, що в Гафарова інвалідність ІІ групи, але йому відмовляють у підтвердженні цього статусу в російських закладах.
Передісторія:
- 59-річний Джеміль Гафаров із 27 березня 2019 року перебуває в СІЗО за підозрою в тероризмі. Фігуранта другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" обвинувачують в участі у забороненій в РФ партії.
- 18 червня українська омбудсман уже заявляла про відсутність медичного нагляду та допомоги утримуваному Гафарову.
- Раніше окупаційний суд Криму визнав незаконними дії адміністрації російського СІЗО в приховуванні інформації про стан ув’язненого.