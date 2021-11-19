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В российском СИЗО существенно ухудшилось здоровье крымского татарина

Пятница, 19 ноября 2021, 18:22
Джемиль Гафаров. Фото Уполномоченного ВРУ по правам человека

Состояние здоровья Джемиля Гафарова, удерживаемого в российском СИЗО, существенно ухудшилось.

Источник: telegram уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой

Прямая речь: "Состояние здоровья 59-летнего крымского татарина, фигуранта второй симферопольской группы по так называемому делу "Хизб ут-Тахрир" Джемиля Гафарова существенно ухудшилось - у него обострилась почечная болезнь.

Однако руководство СИЗО-5 Ростова-на-Дону, где он находится, игнорирует обращение политзаключенного и не оказывает никакой медицинской помощи.

Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно принять меры по восстановлению прав гражданина Украины, в частности, безотлагательно провести полное медицинское обследование с последующим назначением соответствующего лечения".

Детали: По словам Денисовой, медики посещают задержанного крайне редко, а лечение ограничивается валидолом.

Анализы последний раз отбирали четыре месяца назад.

Также политзаключенный пожаловался омбудсмену, что после посещения суда ему приходится восстанавливаться почти неделю.

Кроме того, Денисова информирует, что у Гафарова инвалидность II группы, но ему отказывают в подтверждении этого статуса в российских учреждениях.

Предыстория:

  • 59-летний Джемиль Гафаров с 27 марта 2019 находится в СИЗО по подозрению в терроризме. Фигуранта второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" обвиняют в участии в запрещенной в РФ партии.
  • 18 июня украинский омбудсман уже заявляла об неоказании медицинского надзора и помощи удерживаемому Гафарову.
  • Ранее оккупационный суд Крыма признал незаконным действия администрации российского СИЗО в сокрытии информации о состоянии заключенного.

Украинская правда
Темы: СИЗОКрымРосcияомбудсмен
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