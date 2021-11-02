В "Укроборонпромі" не бачать нічого поганого у роботі з одним із "хлопчиків" Гладковського

"Укроборонпром" відповів на реакцію ЗМІ на те, що компанія співпрацює з фігурантом так званої "справи Свинарчуків" та бізнес-партнером Ігоря Гладковського Віталієм Жуковим. Також концерн звернувся до НАБУ та СБУ, аби ті перевірили ризики цієї співпраці.

Джерело: заступник гендиректора ДК "Укроборонпром" з безпеки Роман Забарчук у Facebook

Деталі: Забарчук повідомив, що "немає жодних підстав та рішень суду", які б заважали їхній співпраці, проте компанія звернулася до НАБУ та СБУ, аби ті повідомили про "наявність ризиків".

Пряма мова Забарчука: "Міністерство оборони у рамках державного оборонного замовлення визначило розробником боєприпасу ВОГ-17В, критичну нестачу якого відчувають ЗСУ, спеціальне конструкторське бюро "Вектор-В" та уклало з ним відповідний контракт. У підсумку створено 30-мм постріл для автоматичного станкового станкового гранатомету АГС-17…

Міноборони та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості визначили серійним виробником пострілу для автоматичного гранатомету завод "Імпульс", оскільки крім заводу "Укроборонпрому" жодне українське підприємство не має відповідних потужностей, обладнання та висококваліфікованого персоналу. Ця програма є у рамках держгарантій. На її реалізацію спрямовано 1,5 млрд грн.

Разом із тим, кошти ДК "Укроборонпром" для цього проєкту не виділялися. Мало того, концерн не має жодного рішення суду або юридичних підстав, які б забороняли "Укроборонпрому" вести перемовини або укладати контракти з компанією "Вектор-В" та її керівником…

"Укроборонпром" щодо цієї події звернувся до НАБУ та СБУ з проханням повідомити про наявність ризиків щодо подальшої співпраці з указаним підприємством та його посадовими особами.

Довідково: Жуков – один з фігурантів корупційних схем, бізнес-партнер Гладковського-молодшого.

Наразі Віталій Жуков уже визнаний винним у зловживанні впливом, але звільнений від відповідальності через строки давності. У цій справі йшлось про надання Житомирському бронетанковому заводу 7 мільйонів гривень допомоги від держави, які одразу використали для оплати рахунків, пов’язаних із бізнесом Жукова.

Водночас у судах розглядаються ще дві справи щодо нього: про несплату податків та хабаря для директора одного з оборонних заводів.

Передісторія: Раніше повідомлялося, що Жуков співпрацює з "Укроборонпромом".

Знати більше: #Свинарчуків_за_ґрати! Найгучніший скандал в оборонці сім місяців по тому

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