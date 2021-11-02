У Міноборони назвали кількість російських військ біля кордону України: 90 тисяч

У Міноборони кажуть, що станом на початок листопада поблизу українських кордонів і на тимчасово окупованих територіях перебувало близько 90 тисяч російських військових.

Джерело: Центр оперативного інформування

Дослівно: "Міністерство оборони України уважно відстежує ситуацію, яка склалась поблизу державного кордону України з РФ та на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької і Луганської областей. Факти, що надаються розвідувальними органами України, знаходять своє підтвердження під час обміну інформацією з нашими партнерами щодо безпекової ситуації довкола України.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, станом на початок листопада 2021 року біля нашого кордону та на тимчасово окупованих територіях Російською Федерацією зосереджено угруповання військ (сил) загальною чисельністю близько 90-та тисяч осіб".

Деталі: До складу цих сил входять війська 8-ї,20-ї армій Південного та Західного військових округів, а також сили та засоби Чорноморського флоту РФ. Крім того, поблизу українського кордону базуються окремі з’єднання та частини 4-ї,6-ї армій військово-повітряних сил та протиповітряної оборони повітряно-космічних сил збройних сил РФ. На тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей розгорнуті та діють два армійські корпуси російських окупаційних військ.

В Міноборони України нагадують, що протягом другого півріччя 2021-го року поблизу кордону України командування збройними силами Росії провело серію широкомасштабних командно-штабних навчань. До них залучались війська (сили) Південного та Західного військових округів, а також окремі частини та підрозділи 41-ї армії Центрального військового округу та повітряно-десантних військ збройних сил РФ.

Після завершення зазначених заходів оперативної та бойової підготовки частини та підрозділи 41-ї армії залишились у європейській частині Росії, зокрема, у районі населеного пункту Єльня, що у Смоленській області, на відстані близько двохсот шістдесяти кілометрів від державного кордону з Україною.

Наголошується, що Російська Федерація періодично вдається до практики перекидання та накопичення військових підрозділів з метою підтримання напруги в регіоні та політичного тиску на сусідні держави.

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