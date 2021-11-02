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Данілов назвав дезінформацією заяви ЗМІ про концентрацію військ РФ на кордоні

Вівторок, 2 листопада 2021, 13:49
Олексій Данілов, фото: РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заперечив дані західних медіа про ймовірну концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

Джерело: Данілов у коментарі "Радіо Свобода"

Пряма мова Данілова: "Йде свідома дезінформація всього суспільства. Скажімо так – те, що вони там пишуть, не відповідає дійсності. На сьогодні це не відповідає дійсності. Ми спостерігаємо за всіма процесами, це дезінформація і нам незрозуміло, для чого вони це роблять…

Що буде завтра, ми не знаємо, на сьогодні такої концентрації, такого скупчення того, що вони пишуть, там цього немає.

Хай вони покажуть фотографії, які були там місяць тому, два тижні тому – ви побачите одні й ті ж самі фотографії".

Передісторія:

  • Такими словами Данілов відреагував супутникові знімки, оприлюднені виданням Politico та нібито зроблені 1 листопада, що мають свідчити про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.
  • Ще раніше нарощування російських військ повідомила The Washington Post.
  • У Міноборони України спростували цю інформацію.

Українська правда
Теми: ДаніловРНБОДонбасвійнаРосія


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