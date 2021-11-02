Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Данілов назвав дезінформацією заяви ЗМІ про концентрацію військ РФ на кордоні

Вівторок, 2 листопада 2021, 12:49
Данілов назвав дезінформацією заяви ЗМІ про концентрацію військ РФ на кордоні
Олексій Данілов, фото: РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заперечив дані західних медіа про ймовірну концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

Джерело: Данілов у коментарі "Радіо Свобода"

Пряма мова Данілова: "Йде свідома дезінформація всього суспільства. Скажімо так – те, що вони там пишуть, не відповідає дійсності. На сьогодні це не відповідає дійсності. Ми спостерігаємо за всіма процесами, це дезінформація і нам незрозуміло, для чого вони це роблять…

Що буде завтра, ми не знаємо, на сьогодні такої концентрації, такого скупчення того, що вони пишуть, там цього немає.

Хай вони покажуть фотографії, які були там місяць тому, два тижні тому – ви побачите одні й ті ж самі фотографії".

Передісторія:

  • Такими словами Данілов відреагував супутникові знімки, оприлюднені виданням Politico та нібито зроблені 1 листопада, що мають свідчити про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.
  • Ще раніше нарощування російських військ повідомила The Washington Post.
  • У Міноборони України спростували цю інформацію.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДаніловРНБОДонбасвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
Данілов
ЗСУ роблять неможливе, але треба значно більше зброї − Данілов
Захід має розпрощатися з ілюзією, що Росія збережеться в нинішньому вигляді – Данілов
Теракт росіян на ЗАЕС буде вважатись застосуванням ядерної зброї – Данілов
Останні новини
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
20:10
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
Усі новини...
Реклама: