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Командувач ОС про небезпеку з Росії: Готові до ескалації, продумано оборонну операцію

Вівторок, 2 листопада 2021, 20:02
Фото з сайту uscc.org.ua

Командувач Об'єднаними силами генерал-лейтенант Збройних сил України Олександр Павлюк запевнив, що українські війська готові до можливої ескалації конфлікту з боку Росії.

Джерело: Олександр Павлюк в інтерв'ю американському журналісту Нолану Пітерсону у рамках "Місії Схід" Українського центру безпеки та співпраці

Пряма мова: "Так, ми це чудово розуміємо, чудово бачимо (що може бути ескалація – ред.). Наприклад, брати ситуацію 8 вересня, коли росіяни були близько до кордону, зібрали людей для святкування заходів своїх, відповідних річниць. В цей час почали обстрілювати спочатку свої позиції, а потім позиції наших військ, поставивши гармати за людьми і чекаючи нашу відповідь. 

Самі розумієте для чого це було створено: для того, щоб потім, показавши цю картинку з іншого боку, спровокувати відповідний конфлікт. Дякуючи професійним діям наших військових, які відслідковують ситуацію, розуміють, і не піддались на цю провокацію. 

Ми чудово розуміємо те, хто є перед нами. Чудово розуміємо те, як Росія веде війну. 

Ми готові до ескалації, готові до нового витка бойових дій. Крім стабілізаційної операції, в нас готова оборонна операція, по можливості проведемо і контр-наступальну операцію. Війська до цього готові". 

Передісторія

  • 30 жовтня видання "The Washington Post" із посиланням на анонімних чиновників повідомило, що Росія знову нарощує військову присутність біля кордонів з Україною, що викликає занепокоєння деяких офіційних осіб у США та Європі.
  • 1 листопада видання "Politico" опублікувало супутникові знімки, які це нібито підтвердили.
  • Українська розвідка заявила, що Росія не перекидала додаткових військ, а інформацію про це назвала "елементом психологічного тиску".
  • Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заперечив дані західних медіа про ймовірну концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

Теми: Об'єднані сили на ДонбасіРосія


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