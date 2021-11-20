Україна постачає в Угорщину газ, не транзит з Росії – Макогон

Голова "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон заявив, що Угорщина й надалі отримує більшу частину газу для потреб країни через Україну, який не є транзитом з Росії.

Джерело: Макогон у facebook

Пряма мова: "Після пафосного підписання довгострокового контракту з Газпромом та запуску Турецько-Болгарсько-Сербського Потоку Угорщина, як і раніше, продовжує отримувати більшу частину газу для потреб країни через Україну, але це не транзит з РФ.

Наразі Угорщина отримує з України майже в 2 рази більше газу, ніж з Сербії через Турецький потік".

Деталі: Макогон зазначив, що після вибуху новозбудованого газогону в Болгарії основну частину газу Угорщина отримує з України, але не від Газпрому.

Він додав, що Газпром не транзитує газ через Україну до Угорщини починаючи з 1 жовтня. Хоча має повністю сплачені потужності для транзиту в обсязі 24 млн м3 НС добу.

"Зрозуміло, що залежність від газогону, який не має резервних гілок, несе значні ризики для Угорщини. Але Україна завжди готова прийти на допомогу", – написав Макогон.

Що передувало: Російський "Газпром" з 1 жовтня зупинив транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини.

Дані угорського оператора ГТС FGSZ 4 жовтня свідчили, що транзит російського газу через Україну в Угорщину відновлений. Проте в Операторі ГТС України спростували відновлення транзиту газу в Угорщину.