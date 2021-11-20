Украина поставляет в Венгрию газ, не транзит из России – Макогон

Глава "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил, что Венгрия продолжает получать большую часть газа для нужд страны через Украину, который не является транзитом из России.

Источник: Макогон в facebook

Прямая речь: "После пафосного подписания долгосрочного контракта с Газпромом и запуска Турецко-Болгарско-Сербского Потока Венгрия по-прежнему продолжает получать большую часть газа для нужд страны через Украину, но это не транзит из РФ.

В настоящее время Венгрия получает из Украины почти в 2 раза больше газа, чем из Сербии через Турецкий поток".

Детали: Макогон отметил, что после взрыва нового газопровода в Болгарии основную часть газа Венгрия получает из Украины, но не от Газпрома.

Он добавил, что Газпром не транзитирует газ через Украину в Венгрию, начиная с 1 октября. Хотя имеет полностью уплаченные мощности для транзита в объеме 24 млн м3 ЧС в сутки.

"Понятно, что зависимость от не имеющего резервных ветвей газопровода несет значительные риски для Венгрии. Но Украина всегда готова прийти на помощь", – написал Макогон.

Что предшествовало: Российский "Газпром" с 1 октября остановил транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии.

Данные венгерского оператора ГТС FGSZ 4 октября свидетельствовали о том, что транзит российского газа через Украину в Венгрию восстановлен. Однако в Операторе ГТС Украины опровергли возобновление транзита газа в Венгрию.