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США схвалили бустерні дози Covid-вакцин для всіх дорослих

Субота, 20 листопада 2021, 04:45
США схвалили бустерні дози Covid-вакцин для всіх дорослих
фото: Getty Images

У п’ятницю регулятори США розширили право на бустерні щеплення ковід-вакцинами всім дорослим, що дозволило мільйонам американців отримати додатковий захист від вірусу на тлі нещодавнього зростання кількості інфекцій.

Джерело: Reuters

Деталі: Директор Центру контролю та профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенскі підписала розширений дозвіл у п’ятницю ввечері після того, як Управління з контролю за продуктами і ліками США розширило дозвіл на бустерні дози для всіх дорослих, які отримали друге щеплення Pfizer (Вакцина PFE.N)/BioNTech або Moderna Inc (MRNA.O) 6 місяців тому.

Регулятори раніше дозволили ревакцинацію для всіх щеплених однодозовою вакциною Johnson & Johnson's через два місяці після першої дози.

"Прискорювальні щеплення продемонстрували здатність безпечно підвищувати захист людей від інфекції та тяжких наслідків і є важливим інструментом охорони здоров’я для зміцнення нашого захисту від вірусу напередодні зимових канікул", – заявила Валенскі.

У CDC не змушують дорослих американців до обов’язкової бустерної вакцинації, а лише рекомендують її.

Також CDC роз’яснив, що особи віком від 50 до 64 років повинні отримати бустер, а не лише ті, у кого є супутні чи хронічні захворювання.

Нагадаємо: Понад 32 мільйони американців отримали бустери, які були дозволені для осіб із невиліковними та хронічними хворобами, людей у віці 65 років і старше.

Майже 60% дорослих американців – близько 195,7 мільйонів людей – повністю вакциновані, оскільки отримали дві дози вакцин Pfizer/BioNTech чи Moderna або один укол вакцини J&J's.

У Сполучених Штатах  розпочалася масштабна кампанія вакцинації дітей, яка охопить 28 мільйонів маленьких пацієнтів.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАвакцинація
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