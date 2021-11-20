США одобрили бустерные дозы Covid-вакцин для всех взрослых

В пятницу регуляторы США расширили право на бустерные прививки ковид-вакцинами всем взрослым, что позволило миллионам американцев получить дополнительную защиту от вируса на фоне недавнего роста количества инфекций.

Источник: Reuters

Детали: Директор Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) Рошель Валенски подписала расширенное разрешение в пятницу вечером после того, как Управление по контролю за продуктами и лекарствами США расширило разрешение на бустерные дозы для всех взрослых, получивших вторую прививку Pfizer (Вакцина PFE) .N)/BioNTech или Moderna Inc (MRNA.O) 6 месяцев назад.

Регуляторы ранее разрешили ревакцинацию для всех привитых однодозовой вакциной Johnson & Johnson через два месяца после первой дозы.

"Ускорительные прививки продемонстрировали способность безопасно повышать защиту людей от инфекции и тяжелых последствий и являются важным инструментом здравоохранения для укрепления нашей защиты от вируса в преддверии зимних каникул", - заявила Валенски.

В CDC не принуждают взрослых американцев к обязательной бустерной вакцинации, а рекомендуют ее.

Также CDC разъяснил, что лица в возрасте от 50 до 64 лет должны получить бустер, а не только те, у кого есть сопутствующие или хронические заболевания.

Напомним: Более 32 миллионов американцев получили бустеры, разрешенные для лиц с неизлечимыми и хроническими болезнями, людей в возрасте 65 лет и старше.

Почти 60% взрослых американцев – около 195,7 миллиона человек – полностью вакцинированы, поскольку получили две дозы вакцин Pfizer/BioNTech или Moderna или один укол вакцины J&J's.

В Соединенных Штатах на следующей началась масштабная кампания вакцинации детей, которая охватит 28 миллионов маленьких пациентов.