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Окупанти 17 разів гатили по позиціях ЗСУ

Субота, 20 листопада 2021, 06:15
Окупанти 17 разів гатили по позиціях ЗСУ
фото: штаб ООС

Упродовж доби 19 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: В напрямку Мар’їнки окупанти відкривали вогонь тричі, застосовуючи артилерію калібру 122 мм, міномети калібру 82 мм та 120 мм.

Крім того, з різного озброєння російські найманці вели вогонь:

  • в бік населеного пункту Лопаскине
  • в районі Причепилівки
  • біля Новомихайлівки
  • поблизу Катеринівки
  • біля населених пунктів Піски та Шуми
  • в напрямку Авдіївки
  • неподалік Попасної
  • в районі Новотошківського
  • в бік Золотого-4
  • на околицях населеного пункту Нижнє.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас
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