Окупанти 17 разів гатили по позиціях ЗСУ
Субота, 20 листопада 2021, 06:15
Упродовж доби 19 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: В напрямку Мар’їнки окупанти відкривали вогонь тричі, застосовуючи артилерію калібру 122 мм, міномети калібру 82 мм та 120 мм.
Крім того, з різного озброєння російські найманці вели вогонь:
- в бік населеного пункту Лопаскине
- в районі Причепилівки
- біля Новомихайлівки
- поблизу Катеринівки
- біля населених пунктів Піски та Шуми
- в напрямку Авдіївки
- неподалік Попасної
- в районі Новотошківського
- в бік Золотого-4
- на околицях населеного пункту Нижнє.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.
Українська правда