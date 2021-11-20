Оккупанты 17 раз били по позициям ВСУ
Суббота, 20 ноября 2021, 07:15
За сутки 19 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: В направлении Марьинки оккупанты открывали огонь трижды, применяя артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм и 120 мм.
Кроме того, из разного вооружения русские наемники вели огонь:
- в сторону населенного пункта Лопаскино
- в районе Причепиловки
- возле Новомихайловки
- вблизи Катериновки
- возле населенных пунктов Пески и Шумы
- в направлении Авдеевки
- неподалеку от Попасной
- в районе Новотошкивского
- в сторону Золотого-4
- в окрестностях населенного пункта Нижнее.
В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.