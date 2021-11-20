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Оккупанты 17 раз били по позициям ВСУ

Суббота, 20 ноября 2021, 06:15
Оккупанты 17 раз били по позициям ВСУ
фото: штаб ООС

За сутки 19 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: В направлении Марьинки оккупанты открывали огонь трижды, применяя артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм и 120 мм.

Кроме того, из разного вооружения русские наемники вели огонь:

  • в сторону населенного пункта Лопаскино
  • в районе Причепиловки
  • возле Новомихайловки
  • вблизи Катериновки
  • возле населенных пунктов Пески и Шумы
  • в направлении Авдеевки
  • неподалеку от Попасной
  • в районе Новотошкивского
  • в сторону Золотого-4
  • в окрестностях населенного пункта Нижнее.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассевойнаДонбасс
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