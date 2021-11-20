Оккупанты 17 раз били по позициям ВСУ

За сутки 19 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: В направлении Марьинки оккупанты открывали огонь трижды, применяя артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм и 120 мм.

Кроме того, из разного вооружения русские наемники вели огонь:

в сторону населенного пункта Лопаскино

в районе Причепиловки

возле Новомихайловки

вблизи Катериновки

возле населенных пунктов Пески и Шумы

в направлении Авдеевки

неподалеку от Попасной

в районе Новотошкивского

в сторону Золотого-4

в окрестностях населенного пункта Нижнее.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.