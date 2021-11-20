Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Оккупанты 17 раз били по позициям ВСУ

Суббота, 20 ноября 2021, 07:15
фото: штаб ООС

За сутки 19 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: В направлении Марьинки оккупанты открывали огонь трижды, применяя артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм и 120 мм.

Кроме того, из разного вооружения русские наемники вели огонь:

  • в сторону населенного пункта Лопаскино
  • в районе Причепиловки
  • возле Новомихайловки
  • вблизи Катериновки
  • возле населенных пунктов Пески и Шумы
  • в направлении Авдеевки
  • неподалеку от Попасной
  • в районе Новотошкивского
  • в сторону Золотого-4
  • в окрестностях населенного пункта Нижнее.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассевойнаДонбасс
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Совбезе РФ заявили о риске провокаций со стороны Украины на крымском направлении

У Путина прокомментировали данные о возможном нападении на Украину

В Киеве школьники и студенты возвращаются к обычному обучению

Премьер Польши о Лукашенко и Путине: "Это только начало, диктаторы не остановятся"

В Украине запустили "Дунайский экспресс"

ТаблицаВ "красной" зоне до сих пор находятся 18 областей и Киев – Минздрав

Все новости...
ООС
С начала суток боевики уже 10 раз нарушили тишину на Донбассе
Беспилотник боевиков пересекал линию разграничения на Донбассе
Шон Пенн хочет снять кино в Украине: пообщался с бойцами ООС
Последние новости
17:49
фото"Их ложь унижает": на Майдане развернули баннер с Зеленским и Ермаком
17:40
За неделю подешевело топливо
17:17
В Совбезе РФ заявили о риске провокаций со стороны Украины на крымском направлении
16:56
В Брюсселе проходит многотысячный протест против коронавирусных ограничений
16:32
Шмыгаль о российских войсках: Ситуация напряженная, но признаков наступления не видим
16:14
В Киеве за сутки 46 смертей от Covid
15:59
Ковид: Австрия объявила локдаун, страна закрывается для туристов
15:13
Большинство немцев поддержало бы обязательную ковид-вакцинацию
14:59
Шмигаль хочет продлить транзитный контракт с Газпромом на 15 лет
14:53
Синоптики обещают теплую погоду в понедельник, после чего похолодает
Все новости...