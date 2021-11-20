Волна Covid идет на убыль, Днепропетровская область остается антилидером

За сутки 19 ноября в Украине подтвердили 18 250 случаев заболевания Covid-19, умерли от осложнений 664 человека, госпитализировали с коронавирусом или подозрением на него 3 594 человека, выздоровели 21 979 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Показатели заболеваемости, госпитализаций и смертности постепенно начинают спадать.

Так, две недели назад (за сутки 5 ноября) было зафиксировано 25 063 новых случаев Covid и 793 летальных, в больницы положили 5 057 человек, а неделю назад (12 ноября) обнаружили 23 572 больных, умерли 695 пациентов, госпитализировали 4 564 человека.

Среди 18 250 новых больных – 1463 ребенка и 380 медработников.

Антилидером и по суточному приросту больных, и по летальным случаям остается Днепропетровская область.

Случаев заболевания в эту пятницу больше всего в Днепропетровской области (1870), г. Киев (1484), Запорожской (1027), Львовской (1017) и Донецкой (1010) областях.

Смертей от Covid за последние сутки больше всего зарегистрировали в Днепропетровской (76) и Донецкой (71), в Киевской (47), Одесской (44), Полтавской и Харьковской (по 41) областях, а также в Киеве (40),

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 3 322 308 человек, из них выздоровели 2 748 500 человек, умерли 80 895 человек.

Сейчас борются с Covid около полумиллиона жителей Украины – 492 913.