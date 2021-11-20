Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Волна Covid идет на убыль, Днепропетровская область остается антилидером

Суббота, 20 ноября 2021, 08:22
Динамика новых и летальных исходов Covid в Украине, дашборд УП

За сутки 19 ноября в Украине подтвердили 18 250 случаев заболевания Covid-19, умерли от осложнений 664 человека, госпитализировали с коронавирусом или подозрением на него 3 594 человека, выздоровели 21 979 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Показатели заболеваемости, госпитализаций и смертности постепенно начинают спадать.

Так, две недели назад (за сутки 5 ноября) было зафиксировано 25 063 новых случаев Covid и 793 летальных, в больницы положили 5 057 человек, а неделю назад (12 ноября) обнаружили 23 572 больных, умерли 695 пациентов, госпитализировали 4 564 человека.

Среди 18 250 новых больных – 1463 ребенка и 380 медработников.

Антилидером и по суточному приросту больных, и по летальным случаям остается Днепропетровская область.

Случаев заболевания в эту пятницу больше всего в Днепропетровской области (1870), г. Киев (1484), Запорожской (1027), Львовской (1017) и Донецкой (1010) областях.

Смертей от Covid за последние сутки больше всего зарегистрировали в Днепропетровской (76) и Донецкой (71), в Киевской (47), Одесской (44), Полтавской и Харьковской (по 41) областях, а также в Киеве (40),

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 3 322 308 человек, из них выздоровели 2 748 500 человек, умерли 80 895 человек.

Сейчас борются с Covid около полумиллиона жителей Украины – 492 913.

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Совбезе РФ заявили о риске провокаций со стороны Украины на крымском направлении

У Путина прокомментировали данные о возможном нападении на Украину

В Киеве школьники и студенты возвращаются к обычному обучению

Премьер Польши о Лукашенко и Путине: "Это только начало, диктаторы не остановятся"

В Украине запустили "Дунайский экспресс"

ТаблицаВ "красной" зоне до сих пор находятся 18 областей и Киев – Минздрав

Все новости...
Covid-2019
Еще 311 тысяч украинцев привились против Covid, две трети – второй дозой
Анонимную ковид-вакцинацию в Ужгороде Ляшко назвал враньем: на Закарпатье говорят, что он не разобрался
Австрия, вновь зарегистрировавшая рекорд заражений, объявила общий локдаун на 20 дней
Последние новости
17:49
фото"Их ложь унижает": на Майдане развернули баннер с Зеленским и Ермаком
17:40
За неделю подешевело топливо
17:17
В Совбезе РФ заявили о риске провокаций со стороны Украины на крымском направлении
16:56
В Брюсселе проходит многотысячный протест против коронавирусных ограничений
16:32
Шмыгаль о российских войсках: Ситуация напряженная, но признаков наступления не видим
16:14
В Киеве за сутки 46 смертей от Covid
15:59
Ковид: Австрия объявила локдаун, страна закрывается для туристов
15:13
Большинство немцев поддержало бы обязательную ковид-вакцинацию
14:59
Шмигаль хочет продлить транзитный контракт с Газпромом на 15 лет
14:53
Синоптики обещают теплую погоду в понедельник, после чего похолодает
Все новости...