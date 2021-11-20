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Данилов обсудил безопасность на границах с министершей обороны Канады

Суббота, 20 ноября 2021, 09:15
Фото СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во главе украинской делегации принимает участие в работе Галифакского форума по безопасности (Канада).

Источник: пресс-служба СНБО

Детали: В рамках работы форума секретарь СНБОУ, заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец и заместитель министра обороны Анатолий Петренко обсудили ситуацию в сфере безопасности вокруг украинских границ с министром национальной обороны Канады Анитой Ананд.

Данилов также примет участие в одной из сессий в рамках форума, который продлится 19-21 ноября.

В рамках рабочего визита он также обменяется мнениями о ситуации в сфере безопасности в Украине и мире с руководителями органов безопасности стран-участниц форума.

Темы: границаСНБОДаниловКанада
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