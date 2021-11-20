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"Перебивають Вагнергейт": Железняк прокоментував звинувачення в розтраті коштів "Голосу"

Субота, 20 листопада 2021, 08:45
Перебивають Вагнергейт: Железняк прокоментував звинувачення в розтраті коштів Голосу
Ярослав Железняк, фото з Facebook нардепа

Голова парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк заперечує розтрату коштів партії "Голос", про яке заявили його колишні однопартійці, які входять до внутрішньофракційної опозиційної групи "Справедливість".

Джерело: коментар Железняка для "Радіо Свобода

Деталі: 19 листопада колишній член партії "Голос" Ярослав Юрчишин заявив про "дірку на суму понад мільйон гривень" у бюджеті партії, а також пов'язав припинення фінансування "Голосу" з боку НАЗК із виплатами фізичним особам-підприємцям за поширення "фейків про очільницю депутатського об’єднання "Справедливість" Олександру Устінову".

На це Железняк заявив, що звітність партії, яка викликала зауваження Національного агентства з питань запобігання корупції, стосується другого кварталу 2020 року.

"Я не пам’ятаю жодної дезінформації або взагалі хоч чогось, що писав про Устінову за цей квартал хто-небудь. Ми ж всі тоді були великою дружною сім’єю. Тому пов’язати одне з іншим – це достатньо алогічно, глупо і дуже просто спростовується. Надішліть мені хоч одну погану статтю про Устінову за той період взагалі від когось", – ксказав нардеп.

Партія "Голос" вперше заявила про припинення фінансування в січні 2021 року і пов’язала це з політичним тиском. 

Натомість НАЗК заявило про недостовірні відомості в звіті партії і поставила за умову виправлення неточностей. 

Ярослав Юрчишин заявив, що послуги з моніторингу, яку оплатила партія, полягали в передруку матеріалів громадянської мережі "ОПОРА".

Железняк стверджує, що зміст, який викликав претензії в Агентства, надав контрагент партії.

Пряма мова Железняка: "Ми ж не відповідаємо за контрагента, що він там написав у своїх актах, ми не можемо перевірити на плагіат, пробачте, це не наше завдання. Але всі послуги були зроблені, як було замовлено, там все було нормально. 

Таких зауважень було декілька в НАЗК. У нас було два варіанти: або їх виправляти, але ми не є контрагентом із надання послуг, тому будь-яке виправлення буде підробкою документу з боку партії, чим ми не займаємося і ніколи не будемо".

Деталі: "Голос" оскаржив рішення НАЗК в суді і, за словами Железняка, після рішення про зупинення фінансування партія вже тричі отримувала фінансування. Наразі оскарження партією рішення НАЗК перебуває на стадії касації.

Натомість він звинуватив групу "Справедливість" у співпраці з Офісом президента і в тому, що "в них завдання з ОП зараз якось перебивати "Вагнергейт".

Парламентар додає, що звітність партії також перевіряла Рахункова палата, яка за результатом перевірки винесла позитивний висновок.

"Українська правда" в Threads

Теми: ГолоспартіїНАЗКскандалВагнер
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