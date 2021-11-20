"Перебивают Вагнергейт": Железняк прокомментировал обвинение в растрате средств "Голоса"

Глава парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк отрицает растрату средств партии "Голос", о котором заявили его бывшие однопартийцы, входящие во внутрифракционную оппозиционную группу "Справедливость".

Источник: комментарий Железняка для "Радио Свобода"

Детали: 19 ноября бывший член партии "Голос" Ярослав Юрчишин заявил о "дыре на сумму свыше миллиона гривен" в бюджете партии, а также связал прекращение финансирования "Голоса" со стороны НАПК с выплатами физическим лицам-предпринимателям за распространение "фейков о главе депутатского объединения "Справедливость" Александре Устиновой".

На это Железняк заявил, что отчетность партии, вызвавшая замечания Национального агентства по предотвращению коррупции, касается второго квартала 2020 года.

"Я не помню ни одной дезинформации или вообще хоть чего-то, что писал об Устиновой за этот квартал кто-нибудь. Мы все тогда были большой дружной семьей. Поэтому связать одно с другим – это достаточно алогично, глупо и просто опровергается. Отправьте мне хоть одну плохую статью об Устиновой за тот период вообще от кого-то", – сказал нардеп.

Партия "Голос" впервые заявила о прекращении финансирования в январе 2021 года и связала это с политическим давлением.

В то же время НАПК заявило о недостоверных сведениях в отчете партии и потребовала исправления неточностей.

Ярослав Юрчишин заявил, что услуги по мониторингу, которую оплатила партия, заключались в перепечатке материалов гражданской сети ОПОРА.

Железняк утверждает, что содержание, вызвавшее претензии у Агентства, предоставил контрагент партии.

Прямая речь Железняка: "Мы же не отвечаем за контрагента, что он там написал в своих актах, мы не можем проверить на плагиат, извините, это не наша задача. Но все услуги были оказаны, как было заказано, там все было нормально.

Таких замечаний было несколько у НАПК. У нас было два варианта: либо их исправлять, но мы не являемся контрагентом по предоставлению услуг, поэтому любое исправление будет подделкой документа со стороны партии, чем мы не занимаемся и никогда не будем".

Детали: "Голос" обжаловал решение НАПК в суде и, по словам Железняка, после решения о приостановлении финансирования партия уже трижды получал финансирование. В настоящее время обжалование партией решения НАПК находится на стадии кассации.

В то же время он обвинил группу "Справедливость" в сотрудничестве с Офисом президента и в том, что "у них задача от ОП сейчас как-то перебивать "Вагнергейт".

Парламентарий добавил, что отчетность партии также проверяла Счетная палата, которая по результатам проверки вынесла положительное заключение.