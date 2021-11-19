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"Вагнергейт"-ефір: у Зеленського заявили, що "бігати на ТБ за вказівкою олігарха не будуть"

П'ятниця, 19 листопада 2021, 22:13
Вагнергейт-ефір: у Зеленського заявили, що бігати на ТБ за вказівкою олігарха не будуть
подоляк, фото з фейсбук

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що представники влади не пішли в ефір телепрограми обговорювати зрив спецоперації щодо "вагнерівців", бо то олігархічне телебачення, а запрошення туди – фейк та хайп.

Джерело: офіційна заява Офісу президента

Деталі: Президент та глава його Офісу, а також очільники СБУ, ДБР, фракції "Слуга народу" та новопризначена міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій не прийшли в ефір "Свобода слова Савіка Шустера", у якому обговорювали зрив спецоперації українських спецслужб щодо затримання російських бойовиків ПВК "Вагнер".

В ОПУ заявили, що не прийшли, тому що цей ефір – маніпуляції, провокації і взагалі олігархічний канал. Що важливо, раніше влада не пропускала майже жодного випуску цієї передачі.

Пряма мова Подоляка: "Зрозуміло, що реальна свобода слова – це не про маніпуляції, провокації чи демонстративну ангажованість. І це точно не про стару гру за олігархічними правилами. Коли своїм у студії – комфорт, а глядачам – відбірна фейкчатина.

Було, до речі, цікаво побачити від медійного майданчика, який узяв на себе фантастичну роль олігархічного пропагандиста, фразу "з метою об'єктивного висвітлення важливої для країни теми запрошуємо"... Точно розумієте весь сенс цих простих слів? Точно не хочете влаштувати чергове кероване судилище на своєму майданчику? Точно розумієте, що таке дискусія? Хоча все це риторичне… Олігархічне телебачення – це ж лише про монопольне знущання зі слова. Тому ще раз – просто "ні".

А якщо говорити відверто, то навіть сьогоднішнє запрошення представників влади на ефір – це фейк, хайп. Не дуже віриться, що є бажання реальної свободи слова. Бо якби було, то ефір не модерувався б під чергову емоційну драму в олігархічних інтересах.

Виклик на телевізійний килим до олігарха – це, звісно, дуже гучно. Але смішно. Президент, керівник Офісу Президента та будь-яка інша посадова особа за вказівкою олігарха бігати ефірами не будуть. Ці часи вже закінчилися.

Реальна свобода слова дуже відрізняється від олігархічних "побажань". А об'єктивне висвітлення теми точно відрізняється від корпоративних прес-релізів. Хоча чи усвідомлюють на тому майданчику, що означають такі ціннісні речі?".

Нагадаємо: Під час цього ефіру ексголова Головного управління розвідки Василь Бурба заявив, що глава Офісу президента Андрій Єрмак від імені глави держави Володимира Зеленського дав вказівку перенести спецоперацію щодо "вагнерівців".

Перед цим Подоляк заявляв, що Єрмак не може керувати розвідкою.

Передісторія:

Читайте також: "Були хвилювання з боку керівництва, але темників не було". Голова ТСК Безугла про справу "вагнерівців"

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Українська правда

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Теми: Офіс президентаВагнермедіа
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