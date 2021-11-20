Канада дозволила щеплення вакциною Pfizer дітям із 5 років

Міністерство охорони здоров'я Канади дозволило використання вакцини "Comirnaty" від Pfizer-BioNTech проти Covid-19 для дітей віком від 5 до 11 років.

Джерело: сайт канадського уряду

Дослівно: "Це перша вакцина проти Covid-19, дозволена в Канаді для використання в цій віковій групі, і (це) знаменує собою важливу віху в боротьбі Канади з Covid-19".

Деталі: Міністерство охорони здоров'я Канади отримало заявку від Pfizer-BioNTech на розширення показань "Comirnaty" 18 жовтня 2021 року.

Для імунізації людей віком 16 років і старше ця вакцина була дозволена в Канаді 9 грудня 2020 року, а для дітей віком від 12 до 15 років – 5 травня 2021 року.

У МОЗ Канади після ретельного та незалежного наукового огляду доказів вирішили, що "переваги цієї вакцини для дітей віком від 5 до 11 років переважують ризики".

Міністерство охорони здоров'я Канади дозволило вводити дітям дві дози антиковідної вакцини "Comirnaty" по 10 мікрограмів з інтервалом у три тижні, тоді як людям з 12-ти років вводять більше препарату – 30 мікрограм.

Клінічні випробування показали, що імунна відповідь у дітей від 5 до 11 років співмірна з імунною відповіддю у людей від 16 до 25 років.

Вакцина була ефективна на 90,7% у запобіганні Covid-19 у дітей віком від 5 до 11 років, при цьому серйозних побічних ефектів виявлено не було.

МОЗ Канади вимагає від Pfizer-BioNTech продовжувати надавати інформацію про безпеку та ефективність вакцини для молодшої вікової групи.

За даними МОЗ Канади, ефективність захисту Comirnaty через 1 тиждень після другої дози була приблизно такою: 95% – для учасників випробувань старше 16 років, 100% – для підлітків 12-15 років, 90,7% – для дітей 5-11 років.

Нагадаємо: Канада однією з перших схвалила комбінування вакцин та бустерну дозу Pfizer.