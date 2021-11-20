Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Канада разрешила прививки вакциной Pfizer детям с 5-ти лет

Суббота, 20 ноября 2021, 09:07
Канада разрешила прививки вакциной Pfizer детям с 5-ти лет
Comirnaty, фото Getty Images

Министерство здравоохранения Канады разрешило использование вакцины "Comirnaty" от Pfizer-BioNTech против Covid-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет. 

Источник: сайт канадского правительства

Дословно: "Это первая вакцина против Covid-19, разрешенная в Канаде для использования в этой возрастной группе, и (это) знаменует собой важную веху в борьбе Канады с Covid-19".

Детали: Министерство здравоохранения Канады получило заявку от Pfizer-BioNTech на расширение показаний Comirnaty 18 октября 2021 года. 

Для иммунизации людей в возрасте 16 лет и старше эта вакцина была разрешена в Канаде 9 декабря 2020 года, а для детей от 12 до 15 лет – 5 мая 2021 года.

В Минздраве Канады после тщательного и независимого научного обзора доказательств решили, что "преимущества этой вакцины для детей в возрасте от 5 до 11 лет перевешивают риски". 

Министерство здравоохранения Канады разрешило вводить детям две дозы антиковидной вакцины "Comirnaty" по 10 микрограммов с интервалом в три недели, тогда как людям с 12-ти лет вводят больше препарата – 30 микрограмм.

Клинические испытания показали, что иммунный ответ у детей от 5 до 11 лет сопоставим с иммунным ответом у людей от 16 до 25 лет. 

Вакцина была эффективна на 90,7% в предотвращении Covid-19 у детей от 5 до 11 лет, при этом серьезных побочных эффектов выявлено не было.

Минздрав Канады требует от Pfizer-BioNTech продолжать предоставлять информацию о безопасности и эффективности вакцины для более молодой возрастной группы.

По данным МОЗ Канады, эффективность защиты "Comirnaty" через 1 неделю после второй дозы была примерно такой: 95% – для участников испытаний старше 16 лет, 100% – для подростков 12-15 лет, 90,7% – для детей 5-11 лет.

Напомним: Канада одной из первых одобрила комбинирование вакцин и бустерную дозу Pfizer.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациямедицинаКанадаCovid-2019коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
вакцинация
Нужно ли вакцинироваться и продолжать действие COVID-сертификата – объясняет Минздрав
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Последние новости
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 году война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
Все новости...
Реклама: