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Канада разрешила прививки вакциной Pfizer детям с 5-ти лет

Суббота, 20 ноября 2021, 10:07
Comirnaty, фото Getty Images

Министерство здравоохранения Канады разрешило использование вакцины "Comirnaty" от Pfizer-BioNTech против Covid-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет. 

Источник: сайт канадского правительства

Дословно: "Это первая вакцина против Covid-19, разрешенная в Канаде для использования в этой возрастной группе, и (это) знаменует собой важную веху в борьбе Канады с Covid-19".

Детали: Министерство здравоохранения Канады получило заявку от Pfizer-BioNTech на расширение показаний Comirnaty 18 октября 2021 года. 

Для иммунизации людей в возрасте 16 лет и старше эта вакцина была разрешена в Канаде 9 декабря 2020 года, а для детей от 12 до 15 лет – 5 мая 2021 года.

В Минздраве Канады после тщательного и независимого научного обзора доказательств решили, что "преимущества этой вакцины для детей в возрасте от 5 до 11 лет перевешивают риски". 

Министерство здравоохранения Канады разрешило вводить детям две дозы антиковидной вакцины "Comirnaty" по 10 микрограммов с интервалом в три недели, тогда как людям с 12-ти лет вводят больше препарата – 30 микрограмм.

Клинические испытания показали, что иммунный ответ у детей от 5 до 11 лет сопоставим с иммунным ответом у людей от 16 до 25 лет. 

Вакцина была эффективна на 90,7% в предотвращении Covid-19 у детей от 5 до 11 лет, при этом серьезных побочных эффектов выявлено не было.

Минздрав Канады требует от Pfizer-BioNTech продолжать предоставлять информацию о безопасности и эффективности вакцины для более молодой возрастной группы.

По данным МОЗ Канады, эффективность защиты "Comirnaty" через 1 неделю после второй дозы была примерно такой: 95% – для участников испытаний старше 16 лет, 100% – для подростков 12-15 лет, 90,7% – для детей 5-11 лет.

Напомним: Канада одной из первых одобрила комбинирование вакцин и бустерную дозу Pfizer.

Алена Рощенко, УП
Темы: вакцинациямедицинаКанадаCovid-2019коронавирус
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