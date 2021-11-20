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Поліція заявляє, що попередила замовне вбивство підприємця в Одесі

Субота, 20 листопада 2021, 14:19
Поліція заявляє, що попередила замовне вбивство підприємця в Одесі
Фото поліції Одещини

Чоловіка, діяльність якого пов’язана з ринком продукції водних біоресурсів, конкурент намагався "прибрати" за 100 тисяч гривень і звернувся для цього до "кримінального авторитета". 

Джерело: поліція Одеської області

Деталі: Правопорушник звернувся по допомогу до "кримінального авторитета", що перебуває у виправній колонії за викрадення людини, вимагання та розбійні напади. 

Той, використовуючи свої зв’язки на волі, підібрав кілера та посередника, який безпосередньо мав займатися організацією злочину. Обидва – неодноразово судимі за тяжкі злочини. 

Намірам зловмисників завадили працівники Управління міграційної поліції Одещини. 

Правоохоронці встановили, де, коли та в який спосіб вони планували вбивство бізнесмена, – і попередили його. 

Щойно виконавець злочину приїхав по потерпілого на ринок, де він працював, аби спричинити несумісні з життям тілесні ушкодження, його було затримано. 

В ході спецоперації одночасно були затримані й інші особи, причетні до правопорушення. 

В оселях, камері утримання та транспортних засобах, що їм належать, провели санкціоновані заходи, в ході яких вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі, чорнові записи, одяг та інші речові докази їхньої причетності до організації вбивства підприємця, а також зброю, гранату та наркотики. 

Дії зловмисників кваліфіковані як замах на вбивство, вчинене на замовлення за попередньою змовою, що передбачають ч.2 ст.15 та п.п.11 й 12 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України. 

Фігуранти затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

 
 

В ході досудового розслідування буде вирішуватися питання про притягнення зловмисників до відповідальності за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, а також незаконне зберігання наркотичних засобів. 

 

Кримінальне провадження проводять слідчі відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 за оперативного супроводу співробітників Управління міграційної поліції Одещини та відділу оперативно-розшукової роботи у південному регіоні Управління оперативно-розшукової діяльності Департаменту з питань виконання кримінальних покарань під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури Одеси, 

Нагадаємо: 18 листопада міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що громадянин США і громадянка України замовили кілеру в Києві замах на міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка та вбивство колектора. Їх затримали й арештували.

Теми: Одесавбивствокриміналполіція
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